'Bailando con las estrellas' se afianza en el liderazgo y 'Fiesta' marca récord de temporada

'Bailando con las estrellas' crece y se afianza en el liderazgo de la noche del sábado. El programa de baile presentado por Jesús Vázquez suma dos décimas y 913.000 seguidores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.

Al programa de Telecinco le sigue el cine de La 1, que consigue un 9,4% con la película 'Así somos' y 'El Blockbuster' de Cuatro, que registra un magnífico 8% con la cinta 'Road House: De profesión, duro'.

En Antena 3, Joaquín y Susana no consiguen levantar 'Emparejados', que vuelve a situarse en torno al 7% con la vista de las hermanas Shaila Dúrcal y Carmen Morales.

En la tarde, 'Fiesta' marca récord con un buen 10,1% y 761.000 seguidores. Es la mejor cuota del programa en la nueva temporada recién iniciada. Mientras, en la sobremesa 'D Corazón' alcanza el segundo mejor dato del año con un buen 10,9% de cuota.