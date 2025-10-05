Audiencias 04/10/2025
'Bailando con las estrellas' se afianza en el liderazgo y 'Fiesta' marca récord de temporada
'Emparejados' sigue sin recuperarse, pero al menos no pierde seguimiento
'Bailando con las estrellas' crece y se afianza en el liderazgo de la noche del sábado. El programa de baile presentado por Jesús Vázquez suma dos décimas y 913.000 seguidores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
Al programa de Telecinco le sigue el cine de La 1, que consigue un 9,4% con la película 'Así somos' y 'El Blockbuster' de Cuatro, que registra un magnífico 8% con la cinta 'Road House: De profesión, duro'.
En Antena 3, Joaquín y Susana no consiguen levantar 'Emparejados', que vuelve a situarse en torno al 7% con la vista de las hermanas Shaila Dúrcal y Carmen Morales.
En la tarde, 'Fiesta' marca récord con un buen 10,1% y 761.000 seguidores. Es la mejor cuota del programa en la nueva temporada recién iniciada. Mientras, en la sobremesa 'D Corazón' alcanza el segundo mejor dato del año con un buen 10,9% de cuota.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Última hora de la flotilla y de la guerra entre Israel y Gaza, en directo
- Mónica Naranjo, 51 años, sobre cómo encontrar la felicidad: 'Hay que ponerse en marcha y nunca dejar de pedalear
- El empresario al que recomendó Begoña reacciona ante el informe de Hacienda: Valorativo y desoye lo que declararon empresas competidoras
- Endesa corta la electricidad del Oktoberfest de Santa Susanna al detectar un enganche ilegal
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidandes trasladan el día libre al lunes
- Consum gana el concurso para abrir un supermercado en el nuevo mercado de l’Abaceria