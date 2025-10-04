Audiencias 03/10/2025
'La Voz' se recupera y anota récord de temporada mientras 'Equipo de Investigación' logra su mejor dato con el gurú de las hipotecas
'De viernes' cede terrero, pero se mantiene por encima del doble dígito con la entrevista a Carlo Costanzia Jr.
'La Voz' lideró anoche por tercera semana consecutiva el prime time del viernes. El programa de Eva González se recupera, subiendo 1,8 puntos en una semana y anotando récord de temporada con un 15% y 1.227.000 espectadores.
En cambio, 'De viernes' cede terreno con la entrevista de Carlo Costanzia Jr. Aún así, el programa liderado por Bea Archidona y Santi Acosta se mantiene por encima del doble dígito y atrae al 10,8% y 783.000 seguidores.
En laSexta, la caída del gurú de las hipotecas le regala récord de temporada a Gloria Serra y su 'Equipo de Investigación', que logran sumar 696.000 adeptos al reportaje, lo que se traduce en el 6,9% de audiencia.
Por la tarde, 'El diario de Jorge' registra su mejor día esta temporada y supera con creces el doble dígito al seducir al 10,7% de la audiencia, es decir, 700.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 15% y 1.227.000
Telecinco
De viernes: 10,8% y 700.000
La 1
Plan de c1ne: One ramger: 8,1% y 830.000
Plan de c1ne: Appaloosa: 5,8% y 366.000
Cuatro
First Dates: 6,3% y 635.000
El Blockbuster: Parker: 6,5% y 568.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 420.000
laSexta Columna: 6,5% y 662.000
Equipo de Investigación: 6,9% y 696.000 / 3,8% y 268.000
La 2
Cifras y letras: 3,7% y 339.00 / 6,4% y 643.000
Plano general: 3,2% y 340.000
Historia de nuestro cine: 2,9% y 252.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 6% y 221.000 / 9,6% y 201.000
Antena 3
La Voz: Grandes momentos: 8,2% y 234.000
Cuatro
Cine Cuatro: Crank: Alto voltaje: 5,4% y 189.000
La 1
Cine: Judas y el mesías negro: 4,3% y 111.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,7% y 1.267.000
Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 730.000
Pasapalabra: 20,8% y 1.626.000
La 1
Directo al grano: 10,6% y 876.000
Valle Salvaje: 11,8% y 834.000
La promesa: 13,1% y 863.000
Malas lenguas: 11,7% y 788.000
Aquí la tierra: 12,5% y 1.018.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,9% y 617.000
El diario de Jorge: 10,7% y 700.000
Agárrate al sillón: 8,3% y 665.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,8% y 543.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 307.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 462.000
Más Vale Tarde: 5,1% y 346.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 164.000 / 6,3% y 553.000
Grandes Documentales: 3,8% y 307.000
Malas lenguas: 6,4% y 436.000
Espacios increíbles: 2,6% y 173.000
Grandes diseños revisitados: 2,1% y 171.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,5% y 242.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 715.000
La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.518.000
La 1
La Hora de La 1: 21,4% y 390.000
Mañaneros 360: 16,3% y 450.000 / 11,6% y 862.000
laSexta
Aruser@s: 13,5% y 191.000 / 13,5% y 270.000
Al Rojo Vivo: 9,9% y 318.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,8% y 181.000
El programa de Ana Rosa: 13% y 300.000
Vamos a ver: 9,3% y 554.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 21.000 / 2,1% y 37.000 / 2,7% y 54.000
En boca de todos: 6,2% y 173.000
La 2
La pirámide: 1% y 59.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.127.000
Telediario 1: 14,2% y 1.246.000
Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 847.000
laSexta Noticias 14H: 8,4% y 627.000
Noticias Cuatro 1: 6,4% y 419.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.770.000
Telediario 2: 12% y 1.127.000
Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 790.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 527.000
Noticias Cuatro 2: 4,8% y 352.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (14,4%), La 1 (12%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,3%).
