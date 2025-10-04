Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 03/10/2025

'La Voz' se recupera y anota récord de temporada mientras 'Equipo de Investigación' logra su mejor dato con el gurú de las hipotecas

'De viernes' cede terrero, pero se mantiene por encima del doble dígito con la entrevista a Carlo Costanzia Jr.

Redacción Yotele

Madrid
'La Voz' lideró anoche por tercera semana consecutiva el prime time del viernes. El programa de Eva González se recupera, subiendo 1,8 puntos en una semana y anotando récord de temporada con un 15% y 1.227.000 espectadores.

En cambio, 'De viernes' cede terreno con la entrevista de Carlo Costanzia Jr. Aún así, el programa liderado por Bea Archidona y Santi Acosta se mantiene por encima del doble dígito y atrae al 10,8% y 783.000 seguidores.

En laSexta, la caída del gurú de las hipotecas le regala récord de temporada a Gloria Serra y su 'Equipo de Investigación', que logran sumar 696.000 adeptos al reportaje, lo que se traduce en el 6,9% de audiencia.

Por la tarde, 'El diario de Jorge' registra su mejor día esta temporada y supera con creces el doble dígito al seducir al 10,7% de la audiencia, es decir, 700.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 15% y 1.227.000

Telecinco

De viernes: 10,8% y 700.000

La 1

Plan de c1ne: One ramger: 8,1% y 830.000

Plan de c1ne: Appaloosa: 5,8% y 366.000

Cuatro

First Dates: 6,3% y 635.000

El Blockbuster: Parker: 6,5% y 568.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 420.000

laSexta Columna: 6,5% y 662.000

Equipo de Investigación: 6,9% y 696.000 / 3,8% y 268.000

La 2

Cifras y letras: 3,7% y 339.00 / 6,4% y 643.000

Plano general: 3,2% y 340.000

Historia de nuestro cine: 2,9% y 252.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6% y 221.000 / 9,6% y 201.000

Antena 3

La Voz: Grandes momentos: 8,2% y 234.000

Cuatro

Cine Cuatro: Crank: Alto voltaje: 5,4% y 189.000

La 1

Cine: Judas y el mesías negro: 4,3% y 111.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y 1.267.000

Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 730.000

Pasapalabra: 20,8% y 1.626.000

La 1

Directo al grano: 10,6% y 876.000

Valle Salvaje: 11,8% y 834.000

La promesa: 13,1% y 863.000

Malas lenguas: 11,7% y 788.000

Aquí la tierra: 12,5% y 1.018.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,9% y 617.000

El diario de Jorge: 10,7% y 700.000

Agárrate al sillón: 8,3% y 665.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,8% y 543.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 307.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 462.000

Más Vale Tarde: 5,1% y 346.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 164.000 / 6,3% y 553.000

Grandes Documentales: 3,8% y 307.000

Malas lenguas: 6,4% y 436.000

Espacios increíbles: 2,6% y 173.000

Grandes diseños revisitados: 2,1% y 171.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,5% y 242.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 715.000

La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.518.000

La 1

La Hora de La 1: 21,4% y 390.000

Mañaneros 360: 16,3% y 450.000 / 11,6% y 862.000

laSexta

Aruser@s: 13,5% y 191.000 / 13,5% y 270.000

Al Rojo Vivo: 9,9% y 318.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,8% y 181.000

El programa de Ana Rosa: 13% y 300.000

Vamos a ver: 9,3% y 554.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 21.000 / 2,1% y 37.000 / 2,7% y 54.000

En boca de todos: 6,2% y 173.000

La 2

La pirámide: 1% y 59.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,3% y 2.127.000

Telediario 1: 14,2% y 1.246.000

Informativos Telecinco 15H: 9,7% y 847.000

laSexta Noticias 14H: 8,4% y 627.000

Noticias Cuatro 1: 6,4% y 419.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19% y 1.770.000

Telediario 2: 12% y 1.127.000

Informativos Telecinco 21H: 8,3% y 790.000

laSexta Noticias 20H: 7,2% y 527.000

Noticias Cuatro 2: 4,8% y 352.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,3%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (14,4%), La 1 (12%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,3%).

TEMAS

