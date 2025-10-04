Una semana después
Sonia Moldes reapareció en 'De viernes' denunciando un veto de Lequio: "Me ha intentado callar"
La modelo además lanzó un mensaje a los compañeros de programa del italiano.
Sonia Moldes reapareció ayer en 'De viernes'sólo una semana después de su entrevista. La modelo gallega defendió ante Bea Archidona y Santi Acosta la veracidad de lo que había contado siete días antes y denunció el veto de Lequio, con quien mantuvo una relación a finales de los 90.
"Me ha costado mucho llegar aquí y doy las gracias a la productora y al programa por dejarme hablar", comenzó afirmando la invitada, que se quejó de que su expareja hubiera tratado de vetarla.
"No quiere que hable. Me ha intentado callar", dijo contundente la modelo, que cuando los colaboradores le pidieron más detalles, rechazó hacerlo: "No puedo contarlo porque tengo contratos de confidencialidad, pero lo ha intentado".
Por último, Moldes quiso lanzar un mensaje a los compañeros de programa del italiano: "Os ha mentido al programa y a la audiencia. A ver si le paráis los pies en algún momento".
