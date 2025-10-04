Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muy pronto

Montoya anuncia la vuelta de 'La isla de las tentaciones' tras protagonizar su temporada más viral

El reality, que arrasó con la pasada edición gracias a la comentada participación de Montoya.

Montoya y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'

Montoya y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'La isla de las tentaciones' ya anuncia su novena temporada con Sandra Barneda. Montoya, la estrella de la pasada edición - la más viral hasta la fecha - ha sido el encargado de anunciarlo en 'Supervivientes All Stars'.

El rostro de Telecinco irrumpió en el plató para interrumpir a Jorge Javier Vázquez y anunciar el estreno de la novena edición: "La noticia me inquieta, me perturba, pero yo creo que no hay mejor noticia que dar este día de hoy (...) La noticia lo merece, yo sé que os va a hacer muchísima ilusión porque de verdad vuelve 'La isla de las tentaciones'", decía con emoción el sevillano mientras se arrodillaba en el suelo.

De esta forma, el programa de Cuarzo volverá al prime time de la cadena tras una edición que dio la vuelta al mundo gracias al protagonismo de Montoya, que se metió al público en el bolsillo y consiguió participar en 'Supervivientes 2025', llegado hasta la final del concurso.

El regreso del programa es algo temprano, pues en las últimas dos ediciones la cadena ha optado por estrenarlo en enero. Sin embargo, esta promoción apunta que la tentación podría volver este mismo mes o como muy tarde el próximo a Telecinco.

