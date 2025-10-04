Lara Álvarez y su ''magnífica exclusiva'' promocionando un histórico programa de televisión: "He venido para quedarme"

Lara Álvarez ha dado la sorpresa al ponerse frente a las cámaras para promocionar la nueva temporada de un histórico programa que, en palabras de la presentadora, "arrasa por donde pasa".

Lo más llamativo de la promo es que la que fuera conductora de 'Supervivientes' desde Honduras afirmaba que se ponía a los mandos: "He venido para quedarme. Estaba deseando poder dar esta magnífica exclusiva noticia", asegura Álvarez desde el plató de 'Gente maravillosa'.

"Tenemos además unos invitados excepcionales", continúa la promo antes de aparecer en pantalla las imágenes de Terelu Campos, Ainhoa Arteta y Pedro Piqueras, entre otros.

Seguidamente, la voz en off de Televisión Canaria anuncia: "Muy pronto la tele de los valientes inicia temporada". Mientras, en pantalla y con un rótulo amarillo se desvela la fecha de estreno, el próximo 13 de octubre.

Al término, aparece Eloísa González, presentadora habitual del formato mientras Lara aclara que todo se trata de una broma: "Canarias es broma. Yo adoro a esta mujer. No la sacan de aquí ni de broma, vamos", dice la presentadora mientras abraza a la humorista chicharrera.

"Gracias por venir", le dice González. "Estoy encantada, Elo. ¿Me dejas decir eso tan especial de vuestro programa?", pregunta Álvarez. "Sé de lo que hablas. Eso sí lo puedes decir, autoriza la canaria. "Señoras y señores, bienvenidos a la tele de los valientes", concluye la asturiana mientras las dos presentadoras se funden en un abrazo.

Aunque se ha tratado de una broma para promocionar la vuelta del exitoso formato a Televisión Canaria, Lara Álvarez también se unirá a los invitados ya mencionados.