Cristina Tárrega, obligada a pasar por quirófano por su estado de salud, se sincera: "Tengo miedo"

Cristina Tárrega pasará por quirófano próximamente por su estado de salud. Así de clara se ha mostrado en el photocall de un evento de Provacuno a Europa Press. La presentadora comenzó diciendo que la habían diagnosticado "cáncer como una casa", un tema que está provocando revulo en Andalucía por los retrasos en los diagnóstico y que ha indignado a Ana Rosa.

Pero Tárrega ha aclarado que finalmente no tiene cáncer, sino mastitis, una inflamación del tejido mamario. A pesar de que aproximadamente la mitad de los casos se resuelven con antibióticos, la presentadora tendrá que pasar por quirófano: "Yo tengo una problemática, que es que soy alérgica a muchos antibióticos", confesaba con preocupación.

Sobre su operación, ha comentado que la inflamación está "en un lugar donde tienen que quitarme prácticamente medio pecho". "Tengo miedo porque yo tampoco libero bien las anestesias pero bueno, ya fui un microbio de pequeña que todos se ponían manos a mi alrededor y decían se pone mala, porque claro, al ser alérgica a tantas cosas, pues tengo más guerreros", ha añadido.

En estos momentos delicados, Cristina Tárrega ha contado que se apoya en su familia, principalmente en su hijo Marco, su marido Mami Quevedo y sus padres.