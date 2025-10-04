Problemas de salud
Cristina Tárrega, obligada a pasar por quirófano por su estado de salud, se sincera: "Tengo miedo"
La presentadora atendió a los medios en el photocall de un evento de Provacuno.
Ana Rosa atiza al PP andaluz por los retrasos en diagnóstico y reclama dimisiones: "Yo he tenido cáncer de mama"
Cristina Tárrega pasará por quirófano próximamente por su estado de salud. Así de clara se ha mostrado en el photocall de un evento de Provacuno a Europa Press. La presentadora comenzó diciendo que la habían diagnosticado "cáncer como una casa", un tema que está provocando revulo en Andalucía por los retrasos en los diagnóstico y que ha indignado a Ana Rosa.
Pero Tárrega ha aclarado que finalmente no tiene cáncer, sino mastitis, una inflamación del tejido mamario. A pesar de que aproximadamente la mitad de los casos se resuelven con antibióticos, la presentadora tendrá que pasar por quirófano: "Yo tengo una problemática, que es que soy alérgica a muchos antibióticos", confesaba con preocupación.
Sobre su operación, ha comentado que la inflamación está "en un lugar donde tienen que quitarme prácticamente medio pecho". "Tengo miedo porque yo tampoco libero bien las anestesias pero bueno, ya fui un microbio de pequeña que todos se ponían manos a mi alrededor y decían se pone mala, porque claro, al ser alérgica a tantas cosas, pues tengo más guerreros", ha añadido.
En estos momentos delicados, Cristina Tárrega ha contado que se apoya en su familia, principalmente en su hijo Marco, su marido Mami Quevedo y sus padres.
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Sònia Hurtado: “Se ha investigado poco un recurso nutricional tan potente y abundante como son las algas”
- Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años
- La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad
- El Sabadell calcula que el 97% de sus pequeños accionistas residentes en España pagarían impuestos si aceptan la opa
- Uno de los pueblos medievales más bonitos de Catalunya será este fin de semana la meca de las galletas
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años