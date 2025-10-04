Carlo Costanzia rompe su silencio y carga contra su madre por las memorias: “Los trapos sucios se lavan en casa”

Carlo Costanzia fue anoche el invitado principal en 'De viernes' para pronunciarse sobre las polémicas memorias de su madre, Mar Flores. Esa polémica se agrandó semanas después cuando el novio de Alejandra Rubio posó junto a su padre en el photocall del cumpleaños de Terelu.

"No me veía venir todo esto. Esto ha sido un tsunami bastante mas grande de lo que pensé que podía pasar", confirmaba el invitado. "Creo que debería haber mantenido ciertas cosas en privado y ciertas otras haberlas resuelto, si así hubiera sido, por vía judicial y no de esta manera", se pronuncia el actor.

Aún así, Costanzia aseguraba que ha hablado sobre este tema con su madre: "He hablado privadamente con mi madre y le he expresado mi opinión de lo que creía oportuno o inoportuno y de las cosas que se podrían haber resuelto privadamente. Desde luego, yo siempre he sido partícipe, en su momento, de que los trapos sucios se los tiene que lavar, cada uno, en su propia casa y no es plato de buen gusto que toda España sepa todo".

"Dice cosas bastante fuertes de mi padre de las que no quiero formar parte", proclamó. "Ha entendido mi disgusto, tenemos una relación que nos permite hablar y sabe que no es agradable para mí", sentencia el actor, que además ha terminado dejando claro que la relación con su madre es buena.