Indignada
Ana Rosa atiza al PP andaluz por los retrasos en diagnóstico y reclama dimisiones: "Yo he tenido cáncer de mama"
La periodista, que ha superado en dos ocasiones el cáncer de mama, reacciona a los retrasos en los diagnósticos en Andalucía
Ana Rosa aprovechó su programa de ayer para atizar al PP andaluz por el escándalo de los retrasos en diagnóstico de cáncer de mama después de que la Junta haya admitido el error de no dar resultados a las 2.000 mujeres citadas en un cribado.
Las afectadas han protestado, conscientes de que esos retrasos en muchos casos han agravado la enfermedad y se plantean presentar una demanda colectiva. Ana Rosa, que ha superado dos veces cáncer de mama, ha reaccionado con dureza al conocer la noticia.
"Se van a llamar a las 2.000 mujeres una por una, que se van a estudiar los cribados desde hace 3 años, pero lo importante es saber qué ha pasado, por qué ha pasado, quiénes son los responsables. La gestión de la consejera inicialmente ha sido un desastre. Me está recordando mucho a la ministra de Igualdad. A lo mejor esta consejera tiene que presentar su dimisión", reclama la periodista.
"En vez de quitarle importancia, diga usted ‘discúlpenme’. Esperemos que sea la primera noticia que tenía, porque si tenía noticias anteriores es más grave. Vamos rápidamente a ver qué ha pasado, porque estamos hablando de cáncer de mama, que en un año puede evolucionar hasta una metástasis", sentenciaba la presentadora.
Para zanjar el tema, Ana Rosa ha concluido afirmado que "esto tiene que seguir teniendo consecuencias". "Yo he tenido un cáncer de mama, claro, de repente dices: por favor, ¿Cómo puede ser esto? Si ya le han hecho la prueba, es descolgar un teléfono y decir: venga usted a seguir haciéndose pruebas".
