Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rompe su silencio

Sofía Suescun responde de forma contudente tras la reconciliación de su madre y su hermano en ‘¡De viernes!’

La ganadora de ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’ publica un texto viral donde habla de familia, libertad y de la vida que quiere llevar.

Sofía Suescun, Christian Suescun y Maite Galdeano.jpg

Sofía Suescun, Christian Suescun y Maite Galdeano.jpg / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sofía Suescun ha roto su silencio con un mensaje meditado en Instagram después de que su madre, Maite Galdeano, y su hermano, Cristian Suescun, escenificaran su reconciliación en '¡De viernes!' y pusieran en la diana a Kiko Jiménez. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' evitó entrar al choque directo, pero publicó un texto que muchos han leído como su posición: “Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre”.

En el mismo post, Sofía apuntala la idea de poner límites cuando no hay aceptación: “Si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional. Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad”. Unas palabras que han encendido la conversación entre sus 1,5 millones de seguidores y que llegan tras semanas de especulación sobre su distanciamiento familiar.

La navarra acompaña esa reflexión con confesiones personales sobre su día a día: prefiere rodearse de sus animales “antes que de gente que solo está por cumplir o aparentar”, y reivindica su bienestar por encima de cualquier expectativa externa: “Valoro mi libertad, mi paz interior y mi esencia”. También se reconoce como PAS (persona altamente sensible): los entornos ruidosos y masivos le generan ansiedad, algo que dice haber aprendido a gestionar sin renunciar a su ritmo.

Suescun desliza, además, un deseo de vida sencilla y alejada del foco: vivir “aquí y ahora”, sin anclarse al pasado ni ahogarse en el futuro, e incluso retirarse en un lugar donde nadie la conozca, “rodeada de lo único” que le hace feliz: animales y naturaleza. Remata con una declaración de autonomía: “Si a alguien le incomoda… no pasa nada. Porque al final, mi vida es mía”.

Con este movimiento, la influencer mantiene la prudencia pública sobre su familia, pero fija su marco: libertad personal, autocuidado y un círculo afectivo elegido. Un mensaje en positivo que, sin nombrar a nadie, responde al ruido de los últimos días.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  2. Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
  3. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
  4. La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
  5. La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
  6. Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
  7. El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
  8. Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos tres festivos nacionales

Participa en la votación para elegir la mejor startup de la Región

Participa en la votación para elegir la mejor startup de la Región

Hamás pide más tiempo para responder al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Hamás pide más tiempo para responder al plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Lo que no contó Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: el estudio que citó sobre el aborto no prueba causalidad

Lo que no contó Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: el estudio que citó sobre el aborto no prueba causalidad

El juez Puente rechaza que los audios de Koldo fueran introducidos en su teléfono con un "programa espía"

El juez Puente rechaza que los audios de Koldo fueran introducidos en su teléfono con un "programa espía"

Muere un peatón atropellado por un autobús en la carretera T-11 entre Reus y Tarragona

Muere un peatón atropellado por un autobús en la carretera T-11 entre Reus y Tarragona

El ministro de Seguridad Nacional de Israel llama "terroristas" a los integrantes de la Flotilla

El ministro de Seguridad Nacional de Israel llama "terroristas" a los integrantes de la Flotilla

Segunda jornada de protestas estudiantiles en Catalunya: ahora en las universidades

Segunda jornada de protestas estudiantiles en Catalunya: ahora en las universidades

'Cóctel MacGyver' y asalto a McDonald's: grupos antisistema provocan violencia en las manifestaciones a favor de Palestina

'Cóctel MacGyver' y asalto a McDonald's: grupos antisistema provocan violencia en las manifestaciones a favor de Palestina