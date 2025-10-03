Audiencia 02/10/2025
'La hora de La 1' arrasa con Silvia Intxaurrondo y supera el 21% de share mientras 'Supervivientes' lidera la noche
El magacín matinal alcanza uno de sus máximos históricos, superado solo por dos emisiones de la pasada temporada, mientras 'Supervivientes All Stars' lidera en la noche del jueves.
La jornada televisiva del jueves ha estado marcada por el gran dato de 'La hora de La 1'. El programa que conduce Silvia Intxaurrondo pulverizó sus registros de la temporada al firmar un 21,4% de cuota, siendo el tercer mejor dato del programa en su historia, superado por dos únicas entregas de la temporada anterior. Con ello se convierte en uno de los espacios más vistos del día y en el líder absoluto de la franja matinal.
Ya en el prime time, 'Supervivientes All Stars' vuelve a convertirse en lider en la cuarta noche de la semana. La gala del reality se mantiene fuerte con un 16,8% de share y supera el millón de espectadores, aunque pierde dos décimas respecto a la semana pasada. El espacio mantiene el liderazgo de la noche, pero siente más de cerca la presión de La 1, que con 'Futuro imperfecto' mejora 2,2 puntos y alcanza un 13,2% con 996.000 seguidores.
Antena 3, por su parte, consigue elevar 'La encrucijada' hasta un 8,7%, mientras que Cuatro mantiene a 'Horizonte' en un sólido 8,7% pese a ceder cuatro décimas en siete días. En laSexta, 'El taquillazo' se queda en un 5,4% con la emisión de la película 'Objetivo: La casa blanca'. El access estuvo dominado por 'El hormiguero', que con la visita de Gloria Estefan arrasó con un 17%. 'La revuelta' se quedó en un 13% con más de 1,5 millones de espectadores.
En la tarde, 'Sueños de libertad' arrasó con un 15% al subir 0,7 puntos, mientras 'Directo al grano' se asienta en el doble dígito con un 10,2%. En cambio, 'El diario de Jorge' descendió hasta el 9,5%. En la franja de la sobremesa, 'La ruleta de la suerte' continúa intratable con un 21,8%, aunque cede tres décimas.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.517.000 (13%)
Futuro imperfecto: 996.000 (13,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.998.000 (17%)
La encrucijada: 662.000 (8,7%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.067.000 (9,2%)
Supervivientes All Stars: 1.004.000 (16,8%)
laSexta
laSexta clave: 454.000 (4,4%)
El intermedio: 808.000 (6,9%)
El taquillazo “Objetivo: La Casa Blanca”: 373.000 (5,4%)
Cuatro
First dates: 559.000 (5%)
First dates: 833.000 (7,1%)
Horizonte: 533.000 (8,7%)
La 2
Cifras y letras: 405.000 (3,8%)
Cifras y letras: 646.000 (5,6%)
El cine de La 2 “Las ocho montañas”: 207.000 (2,1%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 220.000 (5,9%)
Futuro imperfecto: 118.000 (6,1%)
Antena 3
La encrucijada: 493.000 (11,4%)
La encrucijada: 127.000 (5,3%)
laSexta
Cine “Cerco al enemigo”: 92.000 (3,6%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 117.000 (6,1%)
La 2
Documentos TV: 52.000 (1,1%)
Cine “Oppenheimer”: 53.000 (2,1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 812.000 (10,2%)
Valle salvaje: 778.000 (11,2%)
La promesa: 828.000 (12,3%)
Malas lenguas: 814.000 (11,2%)
Aquí la Tierra: 1.240.000 (13,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.251.000 (15%)
Y ahora, Sonsoles: 746.000 (10,7%)
Pasapalabra: 1.799.000 (20,6%)
Telecinco
El tiempo justo: 697.000 (9,1%)
El diario de Jorge: 641.000 (9,5%)
Agárrate al sillón: 661.000 (7,4%)
laSexta
Zapeando: 519.000 (6,4%)
Más vale tarde: 357.000 (5,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 504.000 (6,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 330.000 (4,9%)
La 2
Saber y ganar: 579.000 (6,6%)
Grandes documentales: 268.000 (3,4%)
Malas lenguas: 429.000 (6,3%)
Espacios increíbles: 116.000 (1,6%)
Grandes diseños: 151.000 (1,7%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 392.000 (21,4%)
Mañaneros 360: 448.000 (16,2%)
Mañaneros 360: 871.000 (11,6%)
Antena 3
Espejo público: 277.000 (12%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 804.000 (18,5%)
La ruleta de la suerte: 1.474.000 (21,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 145.000 (8,8%)
El programa de AR: 311.000 (13,6%)
Vamos a ver: 610.000 (10,2%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 187.000 (13,7%)
Aruser@s: 273.000 (13,5%)
Al rojo vivo: 324.000 (10,1%)
Cuatro
¡Toma salami!: 4.000 (0,3%)
Alerta cobra: 20.000 (1,2%)
Alerta cobra: 45.000 (2,5%)
Alerta cobra: 71.000 (3,4%)
En boca de todos: 206.000 (7,4%)
La 2
Descubrir: 16.000 (2,1%)
Zoom tendencias: 18.000 (1,6%)
La 2 express: 7.000 (0,5%)
Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 15.000 (0,9%)
Saber vivir: 7.000 (0,4%)
Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)
La aventura del saber: 13.000 (0,6%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 22.000 (1,1%)
Culturas 2: 10.000 (0,5%)
El chef errante: 38.000 (1,7%)
El western de La 2 “La ley del forastero”: 109.000 (3,3%)
La pirámide: 61.000 (1%)
Saber y ganar: 187.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.115.000 (23,8%)
Telediario 1: 1.290.000 (14,5%)
Informativos Telecinco 15h: 910.000 (10,3%)
laSexta Noticias 14h: 668.000 (8,9%)
Noticias Cuatro 1: 459.000 (6,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.182.000 (20,2%)
Telediario 2: 1.403.000 (13,1%)
Informativos Telecinco 21h: 865.000 (7,9%)
laSexta Noticias 20h: 545.000 (6,7%)
Noticias Cuatro 2: 432.000 (5,4%)
Matinal
Telediario matinal: 156.000 (19,9%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,4%)
El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (12,7%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,5%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
Mensual: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos tres festivos nacionales