'La hora de La 1' arrasa con Silvia Intxaurrondo y supera el 21% de share mientras 'Supervivientes' lidera la noche

La jornada televisiva del jueves ha estado marcada por el gran dato de 'La hora de La 1'. El programa que conduce Silvia Intxaurrondo pulverizó sus registros de la temporada al firmar un 21,4% de cuota, siendo el tercer mejor dato del programa en su historia, superado por dos únicas entregas de la temporada anterior. Con ello se convierte en uno de los espacios más vistos del día y en el líder absoluto de la franja matinal.

Ya en el prime time, 'Supervivientes All Stars' vuelve a convertirse en lider en la cuarta noche de la semana. La gala del reality se mantiene fuerte con un 16,8% de share y supera el millón de espectadores, aunque pierde dos décimas respecto a la semana pasada. El espacio mantiene el liderazgo de la noche, pero siente más de cerca la presión de La 1, que con 'Futuro imperfecto' mejora 2,2 puntos y alcanza un 13,2% con 996.000 seguidores.

Antena 3, por su parte, consigue elevar 'La encrucijada' hasta un 8,7%, mientras que Cuatro mantiene a 'Horizonte' en un sólido 8,7% pese a ceder cuatro décimas en siete días. En laSexta, 'El taquillazo' se queda en un 5,4% con la emisión de la película 'Objetivo: La casa blanca'. El access estuvo dominado por 'El hormiguero', que con la visita de Gloria Estefan arrasó con un 17%. 'La revuelta' se quedó en un 13% con más de 1,5 millones de espectadores.

En la tarde, 'Sueños de libertad' arrasó con un 15% al subir 0,7 puntos, mientras 'Directo al grano' se asienta en el doble dígito con un 10,2%. En cambio, 'El diario de Jorge' descendió hasta el 9,5%. En la franja de la sobremesa, 'La ruleta de la suerte' continúa intratable con un 21,8%, aunque cede tres décimas.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.517.000 (13%)

Futuro imperfecto: 996.000 (13,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.998.000 (17%)

La encrucijada: 662.000 (8,7%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.067.000 (9,2%)

Supervivientes All Stars: 1.004.000 (16,8%)

laSexta

laSexta clave: 454.000 (4,4%)

El intermedio: 808.000 (6,9%)

El taquillazo “Objetivo: La Casa Blanca”: 373.000 (5,4%)

Cuatro

First dates: 559.000 (5%)

First dates: 833.000 (7,1%)

Horizonte: 533.000 (8,7%)

La 2

Cifras y letras: 405.000 (3,8%)

Cifras y letras: 646.000 (5,6%)

El cine de La 2 “Las ocho montañas”: 207.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 220.000 (5,9%)

Futuro imperfecto: 118.000 (6,1%)

Antena 3

La encrucijada: 493.000 (11,4%)

La encrucijada: 127.000 (5,3%)

laSexta

Cine “Cerco al enemigo”: 92.000 (3,6%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 117.000 (6,1%)

La 2

Documentos TV: 52.000 (1,1%)

Cine “Oppenheimer”: 53.000 (2,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 812.000 (10,2%)

Valle salvaje: 778.000 (11,2%)

La promesa: 828.000 (12,3%)

Malas lenguas: 814.000 (11,2%)

Aquí la Tierra: 1.240.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.251.000 (15%)

Y ahora, Sonsoles: 746.000 (10,7%)

Pasapalabra: 1.799.000 (20,6%)

Telecinco

El tiempo justo: 697.000 (9,1%)

El diario de Jorge: 641.000 (9,5%)

Agárrate al sillón: 661.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 519.000 (6,4%)

Más vale tarde: 357.000 (5,2%)

Cuatro

Todo es mentira: 504.000 (6,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 330.000 (4,9%)

La 2

Saber y ganar: 579.000 (6,6%)

Grandes documentales: 268.000 (3,4%)

Malas lenguas: 429.000 (6,3%)

Espacios increíbles: 116.000 (1,6%)

Grandes diseños: 151.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 392.000 (21,4%)

Mañaneros 360: 448.000 (16,2%)

Mañaneros 360: 871.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 277.000 (12%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 804.000 (18,5%)

La ruleta de la suerte: 1.474.000 (21,8%)

Telecinco

La mirada crítica: 145.000 (8,8%)

El programa de AR: 311.000 (13,6%)

Vamos a ver: 610.000 (10,2%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 187.000 (13,7%)

Aruser@s: 273.000 (13,5%)

Al rojo vivo: 324.000 (10,1%)

Cuatro

¡Toma salami!: 4.000 (0,3%)

Alerta cobra: 20.000 (1,2%)

Alerta cobra: 45.000 (2,5%)

Alerta cobra: 71.000 (3,4%)

En boca de todos: 206.000 (7,4%)

La 2

Descubrir: 16.000 (2,1%)

Zoom tendencias: 18.000 (1,6%)

La 2 express: 7.000 (0,5%)

Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 15.000 (0,9%)

Saber vivir: 7.000 (0,4%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)

La aventura del saber: 13.000 (0,6%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 22.000 (1,1%)

Culturas 2: 10.000 (0,5%)

El chef errante: 38.000 (1,7%)

El western de La 2 “La ley del forastero”: 109.000 (3,3%)

La pirámide: 61.000 (1%)

Saber y ganar: 187.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.115.000 (23,8%)

Telediario 1: 1.290.000 (14,5%)

Informativos Telecinco 15h: 910.000 (10,3%)

laSexta Noticias 14h: 668.000 (8,9%)

Noticias Cuatro 1: 459.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.182.000 (20,2%)

Telediario 2: 1.403.000 (13,1%)

Informativos Telecinco 21h: 865.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 545.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 432.000 (5,4%)

Matinal

Telediario matinal: 156.000 (19,9%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,4%)

El Matinal (Telecinco): 94.000 (7,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (12,7%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,5%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).

Mensual: Antena 3 (14,3%), La 1 (12,3%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,2%).