Lo que no contó Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’: el estudio que citó sobre el aborto no prueba causalidad

El debate sobre el aborto volvió a colarse en 'El Hormiguero' durante la tertulia política del jueves 2 de octubre, cuando Tamara Falcó sacó a relucir un supuesto “estudio importantísimo” para justificar la existencia de lo que Vox denomina “síndrome postaborto”. Sin embargo, un análisis que ha realizado YOTELE del trabajo científico citado revela que la colaboradora omitió conclusiones fundamentales, ofreciendo una visión sesgada de la investigación.

El estudio publicado por Journal of Psychiatric Research, realizado en hospitales de Quebec entre 2006 y 2022 con más de 1,2 millones de embarazos, comparaba la salud mental de mujeres que dieron a luz con la de aquellas que interrumpieron voluntariamente su embarazo. Tal y como explicó Falcó, "este estudio reveló que las tasas de hospitalización por problemas de salud mental fueron más altas después de abortos inducidos que en otros embarazos. El aborto fue asociado con diversos problemas de salud mental, incluyendo la hospitalización por trastornos psiquiátricos, trastornos por consumo de sustancias e intentos de suicidio". Hasta aquí, lo relatado en el programa coincide con los datos del artículo.

Pero el propio estudio matiza que los resultados no demuestran que “el aborto cause problemas mentales”. De hecho, los investigadores subrayan que la mayoría de las mujeres que interrumpieron su embarazo y después sufrieron un ingreso hospitalario ya presentaban antecedentes de salud mental previos. Es decir, el aborto funcionaría como marcador de vulnerabilidad previa, más que como origen de la patología. Además, el riesgo observado disminuye con el paso del tiempo: tras 17 años, las diferencias prácticamente desaparecen, salvo en el caso de los trastornos relacionados con sustancias.

Otro aspecto clave que no se mencionó en televisión es que la investigación se centraba únicamente en hospitalizaciones, es decir, en los casos más graves. No incluía problemas psicológicos tratados en consultas ambulatorias, ni tenía en cuenta el contexto del aborto (motivos personales, apoyo social o asistencia psicológica), factores que los propios autores consideran determinantes. Los investigadores, lejos de recomendar el uso de sus resultados para reforzar restricciones al aborto, abogan por ofrecer atención psicológica y acompañamiento a las mujeres más vulnerables.

Por todo ello, la conclusión de los autores es clara: el estudio aporta información relevante sobre salud pública y la necesidad de acompañamiento en mujeres jóvenes o con antecedentes psiquiátricos, pero no respalda la existencia de un supuesto “síndrome postaborto” como categoría científica. Un concepto que, como recordaron Cristina Pardo y Juan del Val en el mismo plató, no está reconocido en la literatura científica y suele utilizarse como herramienta ideológica en el debate político.