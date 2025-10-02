Vicente Vallés respondió sin rodeos a quienes le tachan de 'fachosfera' y sorprendió con su opinión sobre Pedro Sánchez

Pablo Motos recibió anoche en 'El Hormiguero' a Vicente Vallés, presentador de la edición nocturna de Antena 3 Noticias. El periodista respondió a quienes le tachan de 'fachosfera' y sorprendió con su opinión sobre Pedro Sánchez.

El presentador le preguntó al periodista si le molestaban las etiquetas: "Supongo que estás dentro del club de la 'fachosfera", comentó el valenciano. "Las etiquetas son inevitables en estos tiempos y no conozco a ningún periodista al que no le hayan colgado alguna, de manera que somos unos más a los que también se las cuelgan", comentó contundentemente Vallés.

Además, el periodista sorprendió con su opinión sobre Pedro Sánchez, del que aseguró que "está en un gran momento", una afirmación que descolocó a todos los presentes pero que Vallés explicó segundos después.

"Advirtió en una reunión del comité federal del PSOE que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento, y efectivamente, eso está haciendo", dijo para añadir que tampoco se han presentado los Presupuestos: "Por tercer año consecutivo no se ha hecho y todo sigue para adelante".