Audiencias 01/10/2025
TVE acierta con el especial informativo de Pepa Bueno y 'Juego de pelotas' lidera la noche
La periodista dio la última hora después de que Israel asaltara a la Global Sumud Flotilla y laSexta también acierta con su especial.
El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla provocó cambios en la programación de anoche de las cadenas. La 1 emitió un breve especial informativo justo después de 'La revuelta', mientras que laSexta levantó 'El Taquillazo' para emitir en su lugar una especial de 'laSexta Clave'. Por su parte, Antena 3, Telecinco y Cuatro mantuvieron sus ofertas sin alteración.
El especial presentador por Pepa Bueno lideró su franja en La 1 al reunir a un buen 12% y 1.183.000 espectadores. En laSexta, el programa especial de Jokin Castellón obtuvo un gran 7,3% y 690.000 seguidores.
Estos datos no evitaron que 'Juego de pelotas' liderase su franja. El concurso de Juanra Bonet anotó nuevo mínimo, pero logró ser la oferta más vista con un 10,9% y 756.000 televidentes.
Enfrente, 'Los archivos secretos del NO-DO' notan las consecuencias de retrasar su inicio y no aprovecha el arrastre del especial de Pepa Bueno. El documental se despidió con un 9,7% de media en sus dos últimos capítulos.
Además, 'La Agencia' sigue sin frenar su caída y promedia esta semana un 8% y 693.000 adeptos y Cuatro cierra el ránking con un 6,7% y 457.000 espectadores gracias a la película 'Jugada salvaje'.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,8% y 1.831.000
Juego de pelotas 10,9% y 756.000
La 1
La revuelta: 11,2% y 1.360.000
Especial informativo: Ataque a la Global Sumud Flotilla: 12% y 1.183.000
Los archivos secretos del NO-DO: 9,6% y 733.000 / 9,8% y 414.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 6,9% y 862.000
La agencia: 8% y 693.000
laSexta
laSexta Clave: 4,5% y 477.000
El Intermedio: 6,8% y 846.000
laSexta Clave: 7,3% y 690.000
Cuatro
First Dates: 4,5% y 517.000 / 6,8% y 842.000
El Blockbuster: Jugada salvaje: 6,7% y 457.000
La 2
Cifras y letras: 3,4% y 375.000 / 5,4% y 665.000
Los años del no-do: 2,4% y 303.000
Grantchester: 2,3% y 158.000
LATE NIGHT
La 1
Los archivos secretos del NO-DO: 8% y 187.000
Antena 3
Juego de pelotas: 8% y 207.000
Telecinco
La agencia: 7,5% y 285.000
El rey del mando: 7,9% y 174.000
Cuatro
Alert: Unidad de personas desparecidas: 6% y 147.000
laSexta
El Taquillazo: Camera Café, la película: 4,7% y 208.000
Cine: No controles: 4,2% y 71.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,7% y 1.225.000
Y Ahora Sonsoles: 11,3% y 769.000
Pasapalabra: 20,5% y 1.845.000
La 1
Directo al grano: 10,3% y 820.000
Valle Salvaje: 10,9% y 731.000
La promesa: 13,8% y 895.000
Malas lenguas: 12,2% y 885.000
Aquí la tierra: 12,2% y 1.130.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,9% y 749.000
El diario de Jorge: 9,2% y 603.000
Agárrate al sillón: 8% y 728.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 472.000
Más Vale Tarde: 5,3% y 356.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,6% y 427.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 323.000
La 2
Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 5,5% y 478.000
Grandes Documentales: 3,6% y 279.000
Malas lenguas: 7,1% y 467.000
Espacios increíbles: 2% y 142.000
Grandes diseños: 1,7% y 155.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 268.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,2% y 833.000
La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.450.000
La 1
La Hora de La 1: 18,2% y 325.000
Mañaneros 360: 15,3% y 422.000 / 11,3% y 855.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,9% y 179.000
El programa de AR: 14,1% y 316.000
Vamos a ver: 10% y 615.000
laSexta
Aruser@s: 13,2% y 179.000 / 15,7% y 308.000
Al Rojo Vivo: 8,8% y 285.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 12.000 / 1,9% y 32.000 / 3,3% y 66.000
En boca de todos: 6,7% y 188.000
La 2
La pirámide: 1,2% y 73.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.094.000
Telediario 1: 13,9% y 1.223.000
Informativos Telecinco 15H: 10,6% y 934.000
laSexta Noticias 14H: 8,9% y 675.000
Noticias Cuatro 1: 7,5% y 505.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,2% y 1.904.000
Telediario 2: 12% y 1.339.000
Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 766.000
laSexta Noticias 20H: 8,1 y 667.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 404.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (14,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).
