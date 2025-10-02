TVE acierta con el especial informativo de Pepa Bueno y 'Juego de pelotas' lidera la noche

El asalto de Israel a la Global Sumud Flotilla provocó cambios en la programación de anoche de las cadenas. La 1 emitió un breve especial informativo justo después de 'La revuelta', mientras que laSexta levantó 'El Taquillazo' para emitir en su lugar una especial de 'laSexta Clave'. Por su parte, Antena 3, Telecinco y Cuatro mantuvieron sus ofertas sin alteración.

El especial presentador por Pepa Bueno lideró su franja en La 1 al reunir a un buen 12% y 1.183.000 espectadores. En laSexta, el programa especial de Jokin Castellón obtuvo un gran 7,3% y 690.000 seguidores.

Estos datos no evitaron que 'Juego de pelotas' liderase su franja. El concurso de Juanra Bonet anotó nuevo mínimo, pero logró ser la oferta más vista con un 10,9% y 756.000 televidentes.

Enfrente, 'Los archivos secretos del NO-DO' notan las consecuencias de retrasar su inicio y no aprovecha el arrastre del especial de Pepa Bueno. El documental se despidió con un 9,7% de media en sus dos últimos capítulos.

Además, 'La Agencia' sigue sin frenar su caída y promedia esta semana un 8% y 693.000 adeptos y Cuatro cierra el ránking con un 6,7% y 457.000 espectadores gracias a la película 'Jugada salvaje'.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,8% y 1.831.000

Juego de pelotas 10,9% y 756.000

La 1

La revuelta: 11,2% y 1.360.000

Especial informativo: Ataque a la Global Sumud Flotilla: 12% y 1.183.000

Los archivos secretos del NO-DO: 9,6% y 733.000 / 9,8% y 414.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 6,9% y 862.000

La agencia: 8% y 693.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 477.000

El Intermedio: 6,8% y 846.000

laSexta Clave: 7,3% y 690.000

Cuatro

First Dates: 4,5% y 517.000 / 6,8% y 842.000

El Blockbuster: Jugada salvaje: 6,7% y 457.000

La 2

Cifras y letras: 3,4% y 375.000 / 5,4% y 665.000

Los años del no-do: 2,4% y 303.000

Grantchester: 2,3% y 158.000

LATE NIGHT

La 1

Los archivos secretos del NO-DO: 8% y 187.000

Antena 3

Juego de pelotas: 8% y 207.000

Telecinco

La agencia: 7,5% y 285.000

El rey del mando: 7,9% y 174.000

Cuatro

Alert: Unidad de personas desparecidas: 6% y 147.000

laSexta

El Taquillazo: Camera Café, la película: 4,7% y 208.000

Cine: No controles: 4,2% y 71.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,7% y 1.225.000

Y Ahora Sonsoles: 11,3% y 769.000

Pasapalabra: 20,5% y 1.845.000

La 1

Directo al grano: 10,3% y 820.000

Valle Salvaje: 10,9% y 731.000

La promesa: 13,8% y 895.000

Malas lenguas: 12,2% y 885.000

Aquí la tierra: 12,2% y 1.130.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,9% y 749.000

El diario de Jorge: 9,2% y 603.000

Agárrate al sillón: 8% y 728.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 472.000

Más Vale Tarde: 5,3% y 356.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,6% y 427.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 323.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 5,5% y 478.000

Grandes Documentales: 3,6% y 279.000

Malas lenguas: 7,1% y 467.000

Espacios increíbles: 2% y 142.000

Grandes diseños: 1,7% y 155.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 268.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,2% y 833.000

La ruleta de la suerte: 21,1% y 1.450.000

La 1

La Hora de La 1: 18,2% y 325.000

Mañaneros 360: 15,3% y 422.000 / 11,3% y 855.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,9% y 179.000

El programa de AR: 14,1% y 316.000

Vamos a ver: 10% y 615.000

laSexta

Aruser@s: 13,2% y 179.000 / 15,7% y 308.000

Al Rojo Vivo: 8,8% y 285.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 12.000 / 1,9% y 32.000 / 3,3% y 66.000

En boca de todos: 6,7% y 188.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 73.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.094.000

Telediario 1: 13,9% y 1.223.000

Informativos Telecinco 15H: 10,6% y 934.000

laSexta Noticias 14H: 8,9% y 675.000

Noticias Cuatro 1: 7,5% y 505.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,2% y 1.904.000

Telediario 2: 12% y 1.339.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 766.000

laSexta Noticias 20H: 8,1 y 667.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 404.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (14,2%), La 1 (12%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).