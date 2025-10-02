Llegan cambios
DelPobleFest, el festival que reunió a Pignoise, Melendi y Maldita Nerea, cambia de fechas en 2026: se celebrará a principios de verano
El espacio contará con una Zona VIP más exclusiva y la zona Gastro se transformará en un espacio de referencia con propuestas.
El DelPoble Fest ya tiene fechas para su regreso. Tras el éxito de su primera edición, el festival valenciano celebrará su segunda entrega los días 19 y 20 de junio de 2026, adelantando su calendario para coincidir con el inicio del verano. La organización promete un evento renovado, con un cartel a la altura de las expectativas y nuevas propuestas para consolidar a Tavernes de la Valldigna como uno de los epicentros de la música en directo en la Comunidad Valenciana.
La edición debut, que reunió a artistas como Pignoise, Melendi o Maldita Nerea, contó con 17.500 asistentes, generó un retorno económico estimado de 1,53 millones de euros y creó empleo para más de 335 trabajadores diarios, cifras que avalan la importancia del festival tanto en lo cultural como en lo económico y social. Este 2026, la apuesta es aún mayor: el presupuesto crecerá y se mejorará la experiencia dentro del recinto con más actividades para todo tipo de públicos.
Entre las principales novedades, la zona Vip adoptará un modelo más exclusivo y la zona Gastro se transformará en un espacio de referencia con propuestas y actividades inéditas, con la intención de que la gastronomía gane protagonismo en la experiencia festivalera. Los abonos para esta segunda edición saldrán a la venta en los próximos días con un precio especial limitado para los más rápidos, como recompensa a la fidelidad de quienes apoyaron la cita desde el principio.
La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha subrayado que el cambio de fechas responde a una estrategia para reforzar el turismo local: “El éxito de la primera edición de Del Poble Fest marcó un antes y un después en Tavernes, con un gran impacto económico y social. Hemos valorado muy positivamente los comentarios de los vecinos y vecinas respecto al cambio de fechas y, precisamente por ello, la segunda edición coincidirá con el inicio del verano. Esta decisión impulsa la temporada turística y supone una gran oportunidad para reforzar la hostelería, el comercio y todo el tejido económico local”.
Con este nuevo impulso, Del Poble Fest no solo reafirma su compromiso con la música en directo, sino también con la dinamización cultural, económica y turística de Tavernes, presentándose como una herramienta clave para proyectar la ciudad como un destino moderno, atractivo y vibrante.
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Un nuevo paseo verde de 12.600 m² y un aparcamiento ocuparán los terrenos liberados por los FGC en Sabadell
- Así es el nuevo cobro en bares catalanes que podría generalizarse en España
- Israel se prepara para asaltar la Flotilla de Gaza: 600 policías para detener a los activistas y siete hospitales en alerta
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras