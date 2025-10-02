DelPobleFest, el festival que reunió a Pignoise, Melendi y Maldita Nerea, cambia de fechas en 2026: se celebrará a principios de verano

El DelPoble Fest ya tiene fechas para su regreso. Tras el éxito de su primera edición, el festival valenciano celebrará su segunda entrega los días 19 y 20 de junio de 2026, adelantando su calendario para coincidir con el inicio del verano. La organización promete un evento renovado, con un cartel a la altura de las expectativas y nuevas propuestas para consolidar a Tavernes de la Valldigna como uno de los epicentros de la música en directo en la Comunidad Valenciana.

La edición debut, que reunió a artistas como Pignoise, Melendi o Maldita Nerea, contó con 17.500 asistentes, generó un retorno económico estimado de 1,53 millones de euros y creó empleo para más de 335 trabajadores diarios, cifras que avalan la importancia del festival tanto en lo cultural como en lo económico y social. Este 2026, la apuesta es aún mayor: el presupuesto crecerá y se mejorará la experiencia dentro del recinto con más actividades para todo tipo de públicos.

Entre las principales novedades, la zona Vip adoptará un modelo más exclusivo y la zona Gastro se transformará en un espacio de referencia con propuestas y actividades inéditas, con la intención de que la gastronomía gane protagonismo en la experiencia festivalera. Los abonos para esta segunda edición saldrán a la venta en los próximos días con un precio especial limitado para los más rápidos, como recompensa a la fidelidad de quienes apoyaron la cita desde el principio.

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha subrayado que el cambio de fechas responde a una estrategia para reforzar el turismo local: “El éxito de la primera edición de Del Poble Fest marcó un antes y un después en Tavernes, con un gran impacto económico y social. Hemos valorado muy positivamente los comentarios de los vecinos y vecinas respecto al cambio de fechas y, precisamente por ello, la segunda edición coincidirá con el inicio del verano. Esta decisión impulsa la temporada turística y supone una gran oportunidad para reforzar la hostelería, el comercio y todo el tejido económico local”.

Con este nuevo impulso, Del Poble Fest no solo reafirma su compromiso con la música en directo, sino también con la dinamización cultural, económica y turística de Tavernes, presentándose como una herramienta clave para proyectar la ciudad como un destino moderno, atractivo y vibrante.