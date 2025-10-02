El Consejo Profesional del Canal Sur de Moreno Bonilla denuncia la manipulación informativa: 640 minutos sobre la corrupción del Gobierno Central vs 2 minutos sobre la pareja de Ayuso

El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha vuelto a alzar la voz contra la gestión de los informativos de la cadena pública andaluza. En su último informe, titulado “Más ideología que información”, el organismo denuncia los polémicos minutados del pasado verano y alerta de que la RTVA ha preferido dar prioridad a cuestiones ideológicas vinculadas al PP frente a la información de interés para los andaluces. Como ejemplo, señalan que la televisión autonómica mantuvo en antena una corrida de toros mientras ardía la Mezquita de Córdoba, uno de los grandes símbolos de la comunidad.

Los datos recopilados en los últimos cuatro meses reflejan la deriva de la cadena: 632 minutos dedicados a los casos de corrupción del Gobierno central, frente a solo 40 minutos y 47 segundos a la educación en pleno final e inicio de curso. El contraste se amplía con los apenas 7 minutos invertidos en informar sobre la imputación del exministro Cristóbal Montoro o los 2 minutos sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Otros desequilibrios revelan la línea editorial de la cadena. Canal Sur destinó 375 minutos al caso Ábalos y 110 minutos a los audios de Leire Díez, la conocida como “fontanera de Moncloa”, mientras que provincias como Almería (85 minutos) o Granada (90 minutos) recibieron menos atención. En sanidad, las cifras son aún más llamativas: solo 32 segundos a las listas de espera, frente al minuto y medio al fallecimiento de un miembro del Dúo Dinámico o el minuto y 24 segundos al Día del Perro.

El Consejo denuncia que “los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, pluralismo, veracidad o rigor han sido vulnerados sistemáticamente por la dirección de informativos durante este verano”. Según su análisis, la escaleta de los noticiarios de Canal Sur se ha convertido en “una prolongación del argumentario del PP”, dejando a Andalucía prácticamente desaparecida de su propio relato informativo.

Por último, el organismo subraya que la cadena “ha hecho suyos discursos de la batalla partidista, como la violencia en las manifestaciones propalestinas o los agravios al independentismo”, situando los intereses de partido por encima de los ciudadanos andaluces.