‘Clímax’ estrena su tercera temporada en EVA con un formato renovado y nuevas mecánicas de citas

La temporada llega el próximo domingo 5 de octubre a la pública catalana.

'Clímax', el dating show más longevo de 3Cat, estrena este domingo 5 y martes 7 de octubre su tercera temporada en EVA con doble emisión semanal y un planteamiento renovado que promete enganchar de nuevo a los jóvenes espectadores. El programa seguirá contando con Gerard Querol (Gerry) y Carla Junyent al frente, manteniendo el espíritu desacomplejado, inclusivo y con mirada feminista que lo ha convertido en referente en el entretenimiento juvenil catalán.

La gran novedad de esta edición está en la mecánica: las citas ya no se vivirán cara a cara, sino a través de la voz. Cada semana, una persona protagonista conocerá a dos pretendientes mediante hilos telefónicos, sin verlos. Gerry y Carla defenderán respectivamente a cada candidato para convencer a la persona principal de con quién debe hacer match. Además, un cupido VIP se sumará a la experiencia para asesorar y añadir un punto de espectáculo.

El formato amplía también su presencia digital, con las citas disponibles cada martes en YouTube y la plataforma 3Cat, reforzando la conversación online con la participación de creadores de contenido destacados. El plató se renueva y la producción apuesta por un enfoque más maduro y atractivo, pero sin perder la irreverencia que siempre ha caracterizado al programa.

“Habrá muchas novedades y estoy en un momento personal de cambio que conecta con el espíritu de esta etapa”, asegura Gerry, que define la nueva temporada como “una mejora profunda, adaptada a los nuevos tiempos, pero sin perder nuestro estilo macarra”. Carla Junyent, por su parte, la describe como “fresca e innovadora, muy alineada con las nuevas tendencias y hábitos de consumo audiovisual”.

El casting sigue abierto para jóvenes de entre 18 y 30 años que quieran vivir la experiencia, ya sea para encontrar el amor o simplemente conocer a gente nueva. Pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web oficial: www.climax.cat.

