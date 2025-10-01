'Supervivientes All Stars' pierde fuelle pero sigue líder frente al 'Late Xou', mientras 'El hormiguero' gana a 'La revuelta'

La gala del martes de 'Supervivientes All Stars' cedió terreno tras su reciente subida. El reality de Telecinco bajó hasta un 15,9% de cuota, quedándose por debajo del millón. Aun así, logró imponerse a su principal rival, el 'Late Xou con Marc Giró', que reunió a un 11,7%.

En Antena 3, la serie turca 'Renacer' logró mejorar levemente al anotar un 10,5% de share, mientras que en laSexta el concurso 'Tesoro o cacharro' marcó mínimo histórico con un 2,9%. Cuatro se mantuvo estable con 'Código 10', que firmó un 6%. La franja del access volvió a estar dominada por 'El hormiguero', que registró un sólido 14,8% de cuota, frente al 12,1% de 'La revuelta' en La 1.

La jornada también dejó buenas noticias en otras franjas: en la tarde, 'Directo al grano' subió hasta un 11,4%, mientras 'Pasapalabra' volvió a arrasar con un 20,7%. En las mañanas, 'Mañaneros' creció en ambos tramos (15,5% y 11,6%), 'Espejo público' subió a un 10,8% y 'El programa de Ana Rosa' alcanzó su máximo de temporada, alcanzando un 14,9%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.444.000 (12,1%)

Late Xou: 918.000 (11,7%)

Antena 3

El hormiguero: 1.764.000 (14,8%)

Renacer: 705.000 (10,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.065.000 (9,1%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie : 917.000 (15,9%)

laSexta

laSexta clave: 497.000 (4,7%)

El intermedio: 830.000 (6,8%)

Tesoro o cacharro: 226.000 (2,9%)

Cuatro

First dates: 648.000 (5,5%)

First dates: 876.000 (7,3%)

Código 10: 364.000 (6%)

La 2

Cifras y letras: 383.000 (3,5%)

Cifras y letras: 712.000 (5,8%)

Documaster: 175.000 (1,4%)

Cine “El jugador de ajedrez”: 240.000 (2,5%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 188.000 (4,9%)

La noche en 24h: Portada: 95.000 (4,9%)

Antena 3

Renacer: 155.000 (5,6%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 59.000 (1,8%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 79.000 (4,5%)

La 2

Cine 2 “El ángel de Budapest”: 101.000 (2,5%)

Conciertos Radio 3: 20.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 901.000 (11,4%)

Valle salvaje: 840.000 (12,3%)

La promesa: 860.000 (12,5%)

Malas lenguas: 795.000 (10,3%)

Aquí la Tierra: 1.139.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.134.000 (13,7%)

Y ahora, Sonsoles: 738.000 (10,5%)

Pasapalabra: 1.845.000 (20,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 593.000 (7,9%)

El diario de Jorge: 542.000 (7,7%)

Agárrate al sillón: 654.000 (7,1%)

laSexta

Zapeando: 457.000 (5,7%)

Más vale tarde: 353.000 (5,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 448.000 (5,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 307.000 (4,4%)

La 2

Saber y ganar: 555.000 (6,4%)

Grandes documentales: 268.000 (3,5%)

Malas lenguas: 415.000 (6%)

Espacios increíbles: 83.000 (1,1%)

Grandes diseños: 139.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 334.000 (17,6%)

Mañaneros 360: 472.000 (15,5%)

Mañaneros 360: 897.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 273.000 (10,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 735.000 (15,9%)

La ruleta de la suerte: 1.573.000 (22,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 144.000 (9%)

El programa de AR: 377.000 (14,9%)

Vamos a ver: 613.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 187.000 (14%)

Aruser@s: 281.000 (12,9%)

Al rojo vivo: 289.000 (8,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)

Alerta cobra: 9.000 (0,6%)

Alerta cobra: 36.000 (2%)

Alerta cobra: 69.000 (3,1%)

En boca de todos: 195.000 (6,3%)

La 2

Descubrir: 16.000 (2,7%)

Pueblo de Dios: 5.000 (0,5%)

Beatus ille: 5.000 (0,4%)

Los secretos naturales de la zona ecuatorial: 25.000 (1,5%)

Agrosfera: 27.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 32.000 (1,5%)

La aventura del saber: 21.000 (0,9%)

El chef errante: 17.000 (0,7%)

Culturas 2: 16.000 (0,6%)

El western de La 2 “El día de la ira”: 101.000 (2,9%)

La pirámide: 76.000 (1,2%)

Saber y ganar: 147.000 (1,7%)

