Sonsoles Ónega deja respirar a sus colaboradores y se salta sus propias normas: "Tengo un problema"

Sonsoles Ónega se ha saltado esta tarde sus propias normas y ha dejado respirar un poco a sus colaboradores. La presentadora, que recibe quejas constantes de sus tertulianos por la temperatura del plató, ha permitido esta tarde que el aire acondicionado estuviese activado.

De hecho, algunos de los colaboradores habituales han bromeado en alguna ocasión con el tema incluso han celebrado la ausencia de Ónega por vacaciones porque así pueden disfrutar de mejores temperaturas en el estudio de Antena 3.

"Hoy no se quejarán, que hemos puesto el aire", le decía al público la periodista, que explicaba esta atípica situación en ella: "Yo tengo un problema y con esta camisa azul nos acordamos de Camacho", ha bromeado recordando cuando el entrenador llenaba esas camisas de sudor.

"Que no se te ve, que estás bien", le respondía Quílez. "Ven siempre de este color", vacilaba Olga Viza, desatando la risa de la presentadora y el resto de compañeros.