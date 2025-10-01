Shakira brilla y marca un nuevo hito en el Global Citizen Festival en Nueva York

El 2025 está siendo un año excepcional para Shakira en todos los sentidos. La artista colombiana se ha convertido en protagonista recurrente de la prensa internacional, ocupando titulares semana tras semana gracias a su presencia en los escenarios más importantes y a sus iniciativas sociales.

En plena gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la intérprete está logrando récords sin precedentes para una artista latinoamericana. Sus conciertos en estadios emblemáticos, como las tres fechas en el GNP de Ciudad de México o su presentación en el Oracle Park de San Francisco, ya forman parte de su legado artístico. Esta gira, la más ambiciosa de su trayectoria, no solo reafirma su impacto musical y cultural, sino también su influencia en términos económicos y sociales, generando ingresos millonarios y dinamizando cada ciudad que visita.

Pero Shakira es mucho más que música. Esta misma semana, la cantante brilló en el Global Citizen Festival de Nueva York, celebrado en el Central Park ante 60.000 espectadores. Allí compartió escenario con figuras como Cardi B, Camilo y Ayra Starr, en un evento que busca recaudar fondos y concienciar sobre causas globales como la reforestación del Amazonas o la lucha contra la desnutrición en África. Su show, cargado de energía y éxitos, se consolidó como uno de los momentos más memorables del festival.

Al mismo tiempo, la artista continúa con su labor social en Colombia. A través de la Fundación Pies Descalzos, creada en 1997, Shakira inaugurará próximamente un nuevo colegio en Tibú, Norte de Santander, una región históricamente golpeada por la violencia. Con este proyecto, la cantante reafirma su compromiso con la educación como herramienta de transformación social.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, expresó: “Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas. Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país.”

El nuevo centro educativo abrirá en noviembre y contará con 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, talleres de arte y música, comedor, espacios polivalentes y áreas deportivas y recreativas. Su apertura marcará un hito para la comunidad local, ofreciendo oportunidades de aprendizaje y desarrollo a cientos de niños y jóvenes.

Con una gira histórica y una firme apuesta por la educación, Shakira continúa demostrando que su influencia trasciende la música y se convierte en un motor de cambio social.