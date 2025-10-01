Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'El tiempo justo'

Joaquín Prat insulta a un independentista catalán tras ver lo que hace en el metro: "Imbécil"

El presentador estalló contra el hombre que insultó y amenazó a una señora en Barcelona por ser "española".

Joaquín Prat en 'El tiempo justo'

Joaquín Prat en 'El tiempo justo' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Joaquín Prat perdió esta tarde la compostura al ver el vídeo en el que un independentista catalán tenía una actitud que dejaba bastante que desear con una señora mayor en el metro.

En las imágenes, el individuo se negaba a ceder su asiento a la mujer, llegando a amenazarla: "Yo estoy en Cataluña, al lado de España. Vete tú a España. Aquí no vivirás a gusto mientras Puigdemont esté en Bélgica". "Estás loco, no vale la pena", respondía ella.

Al terminar de ver el vídeo, el presentador no pudo contenerse: "En mi pueblo se suele decir que hay gente que es de hostia, y este lo es. Lo que me sale es eso cuando veo cómo le falta el respeto a una señora mayor".

"Este tiene una pedrada. Ese nivel de violencia verbal con una mujer mayor no se entiende si no", prosiguió Prat, que calificó al individuo de "imbécil", antes de dar paso a las opiniones de los colaboradores.

