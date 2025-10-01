Antena 3 sigue liderando septiembre y La 1 firma su mejor arranque en más de una década, mientras Telecinco sube más de un punto, pero sigue debajo del doble dígito

Septiembre ha confirmado la tendencia de los últimos meses en televisión: Antena 3 sigue al frente del ranking con comodidad, La 1 acelera en su recuperación y Telecinco continúa atrapada en su peor crisis histórica. laSexta y Cuatro mantienen su particular duelo, con ventaja para la primera, aunque ambas se mueven en cifras discretas. El arranque de curso deja claro que la batalla por el liderazgo es cosa de dos, mientras Mediaset se ve cada vez más descolgada.

Antena 3 (13%) arranca la temporada con su mes número 14 consecutivo en lo más alto y encadena cinco años seguidos liderando septiembre, algo inédito en su historia. La cadena de Atresmedia ha ganado 47 de los últimos 50 meses y acumula 13 sin bajar del 12%. Este septiembre mejora respecto a agosto (+0,8), sustentada en dos pilares: las mañanas-sobremesas con ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, ‘La ruleta de la suerte’, ‘Antena 3 Noticias 1’ y ‘Sueños de libertad’; y las tardes-noches con ‘Pasapalabra’, ‘Antena 3 Noticias 2’ y ‘El hormiguero’. Sus series turcas y programas como ‘La Voz’ o ‘Juego de pelotas’ complementan la parrilla con buenos datos, mientras que ‘Emparejados’ y ‘La encrucijada’ son los puntos débiles.

La 1 (11,6%) vive un septiembre histórico: sube +1,2 puntos respecto a agosto. Lidera las mañanas con ‘La hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’, ambos en máximos históricos, y firma su mejor septiembre en esta franja en 17 años (13,9%). Por las tardes, obtiene su mejor dato desde 2011 (10,7%) gracias a ‘Directo al grano’, ‘La promesa’, ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’, mientras que sus Telediarios alcanzan su arranque más fuerte desde 2017. En prime time, logra un 12,1%, su mejor septiembre en diez años, gracias a ‘La revuelta’, ‘MasterChef Celebrity’, ‘Late Xou’ y ‘Futuro imperfecto’.

Telecinco (9,2%) sigue en bajos datos, y pese a mejorar respecto a agosto (+1,2), queda muy lejos de sus rivales: -2,4 puntos de La 1 y -3,8 de Antena 3. El canal de Mediaset depende casi exclusivamente de ‘Supervivientes All Stars’, que aunque flojea respecto a ediciones pasadas, es su único sostén en prime time. Junto a él, solo ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Bailando con las estrellas’ y ‘De Viernes’ logran superar con frecuencia el 10%. El resto de la parrilla se mueve en la debilidad: ‘Agárrate al sillón’, ‘Fiesta’, ‘El tiempo justo’ o ‘¡Vaya fama!’ naufragan, y magacines como ‘El diario de Jorge’, ‘La mirada crítica’ o ‘Vamos a ver’ alternan resultados discretos con puntuales subidas.

laSexta (5,9%) mejora respecto a agosto (+0,4), pero firma su septiembre más flojo de los últimos cuatro. Aun así, mantiene por 51 meses consecutivos su ventaja sobre Cuatro. ‘Aruser@s’ sigue siendo su gran motor, con cuotas del 14%-15% que marcan la diferencia en las mañanas, aunque ‘Al rojo vivo’ ha perdido fuerza y ya no alcanza el doble dígito. En prime time, el cine (‘El taquillazo’), ‘Salvados’ y concursos como ‘Tesoro o cacharro’ ofrecen datos discretos. Los fines de semana, ‘Aruser@s Weekend’ rinde de forma aceptable, mientras ‘La Roca’ se hunde tanto los sábados como los domingos.

Cuatro (5,6%) logra un septiembre positivo al mejorar en mensual (+0,3), firmando su mejor inicio de temporada desde 2020. Aunque sigue perdiendo contra laSexta, encuentra estabilidad en ‘En boca de todos’, que ha llegado a superar el 7% algún día, en ‘Horizonte’ y en el regreso de ‘First Dates’. ‘Cuarto milenio’ mantiene su solidez en la noche de los domingos, mientras que el cine y ‘Todo es mentira’ completan su lista de aciertos. El gran problema de Cuatro continúa en las mañanas, donde los capítulos de ‘Alerta Cobra’ apenas marcan entre el 1% y el 3%, dejándole muy lejos de los números de ‘Aruser@s’ (12%-14%) en la competencia directa. Hasta que no renueve esta franja, seguirá perdiendo la batalla frente a laSexta.