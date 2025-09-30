Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 29/09/2025

TVE se dispara con los récords de audiencia de 'Directo al grano' con Rufián, 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'

Por la noche, 'El precio de...' mejora con su entrega dedicada a Isabel Pantoja y recupera el doble dígito

Redacción Yotele

Madrid
'Directo al grano' recibió ayer en su plató a Gabriel Rufián, que atacó a Mazón por desaparecer durante otra alerta roja en la Comunitat Valenciana por lluvias y en buena parte, gracias a la visita del político, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró obtuvo ayer récord de audiencia con un buen 12,6%.

Y no fue el único programa de La 1 que marcó récord, pues tanto 'Aquí la tierra' (13,5%) como 'Malas lenguas' (12,6%) obtuvieron ayer sus mejores datos, que, sumados al liderazgo de 'Valle Salvaje' y 'La promesa' por la tarde y 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' por la mañana, hicieron que la cadena pública obtuviese un enorme 13,6% de media diaria, a 1 punto de Antena 3.

Por la noche, 'MasterChef Celebrity' mantiene el control (13,2%), frente a las subidas de 'Renacer' (11,5%) y 'El precio de...', que mejora con su entrega dedicada a Isabel Pantoja (11,1%)

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 13,2% y 1.610.000

MasterChef Celebirty: 13,2% y 747.000

Antena 3

El Hormiguero: 14,5% y 1.745.000

Renacer: 11,5% y 738.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,9% y 947.000

El precio de...: 11,1% y 663.000

Cuatro

First Dates: 6% y 729.000 / 7,7% y 911.000

Territorio Pampliega: 4,7% y 322.000

laSexta

laSexta Clave: 4,8% y 535.000

El Intermedio: 7,6% y 931.000

Especial laSexta Noticias: Alerta lluvias: 5,2% y 479.000

La 2

Cifras y letras: 3,3% y 371.000 / 5,9% y 719.000

Cine Clásico: Mogambo: 4,6% y 479.000

LATE NIGHT

La 1

MasterChef Celebrity: 10,7% y 187.000

Antena 3

Renacer: 5,6% y 155.000

Cuatro

Pasaporte Pampliega: 3,6% y 107.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,7% y 1.237.000

Y Ahora Sonsoles: 11,9% y 924.000

Pasapalabra: 20,1% y 1.899.000

La 1

Directo al grano: 12,6% y 1.088.000

Valle Salvaje: 12,4% y 947.000

La promesa: 13,3% y 1.011.000

Malas lenguas: 12,6% y 1.007.000

Aquí la tierra: 13,5% y 1.336.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,4% y 703.000

El diario de Jorge: 8,9% y 676.000

Agárrate al sillón: 8 y 771.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 492.000

Más Vale Tarde: 5,5% y 422.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 486.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 373.000

La 2

Saber y ganar: 1,6% y 152.000 / 5,9% y 553.000

Grandes Documentales: 3,3% y 284.000

Malas lenguas: 6% y 457.000

Espacios increíbles: 1,5% y 115.000

Grandes diseños: 1,7% y 164.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 325.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 20,2% y 1.019.000

La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.752.000

La 1

La Hora de La 1: 18% y 364.000

Mañaneros 360: 15,6% y 514.000 / 11% y 937.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 174.000 / 14,3% y 335.000

Al Rojo Vivo: 7,9% y 298.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,5% y 161.000

El programa de Ana Rosa: 13,3% y 364.000

Vamos a ver: 10,4% y 704.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,3% y 5.000 / 1% y 19.000 / 3% y 70.000

En boca de todos: 6% y 200.000

La 2

El Cazador: 1,3% y 88.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,8% y 2.350.000

Telediario 1: 16,5% y 1.568.000

Informativos Telecinco 15H: 10,8% y 1.027.000

laSexta Noticias 14H: 7,8% y 661.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 504.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,5% y 2.351.000

Telediario 2: 13,9% y 1.595.000

Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 988.000

laSexta Noticias 20H: 8,1% y 721.000

Noticias Cuatro 2: 5% y 440.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (13,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,5%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).

