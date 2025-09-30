Audiencias 29/09/2025
TVE se dispara con los récords de audiencia de 'Directo al grano' con Rufián, 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'
Por la noche, 'El precio de...' mejora con su entrega dedicada a Isabel Pantoja y recupera el doble dígito
'Directo al grano' recibió ayer en su plató a Gabriel Rufián, que atacó a Mazón por desaparecer durante otra alerta roja en la Comunitat Valenciana por lluvias y en buena parte, gracias a la visita del político, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró obtuvo ayer récord de audiencia con un buen 12,6%.
Y no fue el único programa de La 1 que marcó récord, pues tanto 'Aquí la tierra' (13,5%) como 'Malas lenguas' (12,6%) obtuvieron ayer sus mejores datos, que, sumados al liderazgo de 'Valle Salvaje' y 'La promesa' por la tarde y 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' por la mañana, hicieron que la cadena pública obtuviese un enorme 13,6% de media diaria, a 1 punto de Antena 3.
Por la noche, 'MasterChef Celebrity' mantiene el control (13,2%), frente a las subidas de 'Renacer' (11,5%) y 'El precio de...', que mejora con su entrega dedicada a Isabel Pantoja (11,1%)
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 13,2% y 1.610.000
MasterChef Celebirty: 13,2% y 747.000
Antena 3
El Hormiguero: 14,5% y 1.745.000
Renacer: 11,5% y 738.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7,9% y 947.000
El precio de...: 11,1% y 663.000
Cuatro
First Dates: 6% y 729.000 / 7,7% y 911.000
Territorio Pampliega: 4,7% y 322.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 535.000
El Intermedio: 7,6% y 931.000
Especial laSexta Noticias: Alerta lluvias: 5,2% y 479.000
La 2
Cifras y letras: 3,3% y 371.000 / 5,9% y 719.000
Cine Clásico: Mogambo: 4,6% y 479.000
LATE NIGHT
La 1
MasterChef Celebrity: 10,7% y 187.000
Antena 3
Renacer: 5,6% y 155.000
Cuatro
Pasaporte Pampliega: 3,6% y 107.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,7% y 1.237.000
Y Ahora Sonsoles: 11,9% y 924.000
Pasapalabra: 20,1% y 1.899.000
La 1
Directo al grano: 12,6% y 1.088.000
Valle Salvaje: 12,4% y 947.000
La promesa: 13,3% y 1.011.000
Malas lenguas: 12,6% y 1.007.000
Aquí la tierra: 13,5% y 1.336.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,4% y 703.000
El diario de Jorge: 8,9% y 676.000
Agárrate al sillón: 8 y 771.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 492.000
Más Vale Tarde: 5,5% y 422.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,8% y 486.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 373.000
La 2
Saber y ganar: 1,6% y 152.000 / 5,9% y 553.000
Grandes Documentales: 3,3% y 284.000
Malas lenguas: 6% y 457.000
Espacios increíbles: 1,5% y 115.000
Grandes diseños: 1,7% y 164.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,8% y 325.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 20,2% y 1.019.000
La ruleta de la suerte: 22,7% y 1.752.000
La 1
La Hora de La 1: 18% y 364.000
Mañaneros 360: 15,6% y 514.000 / 11% y 937.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 174.000 / 14,3% y 335.000
Al Rojo Vivo: 7,9% y 298.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,5% y 161.000
El programa de Ana Rosa: 13,3% y 364.000
Vamos a ver: 10,4% y 704.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,3% y 5.000 / 1% y 19.000 / 3% y 70.000
En boca de todos: 6% y 200.000
La 2
El Cazador: 1,3% y 88.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,8% y 2.350.000
Telediario 1: 16,5% y 1.568.000
Informativos Telecinco 15H: 10,8% y 1.027.000
laSexta Noticias 14H: 7,8% y 661.000
Noticias Cuatro 1: 6,7% y 504.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,5% y 2.351.000
Telediario 2: 13,9% y 1.595.000
Informativos Telecinco 21H: 8,5% y 988.000
laSexta Noticias 20H: 8,1% y 721.000
Noticias Cuatro 2: 5% y 440.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (13,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,5%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (11,6%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).
