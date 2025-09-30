Tensión en plato
Koldo García entra en 'Todo es mentira' y explota al ser preguntado por los audios certificados por la Guardia Civil
El exasesor de Ábalos estalla en directo en el programa de Risto y rechaza reconocer los audios filtrados: “Me defenderé ante el juez, no en los medios”.
La tarde del martes en 'Todo es mentira' estuvo marcada por la tensión. Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, entró en directo en el programa presentado por Risto Mejide para responder a la última novedad de la investigación en la que está implicado: la Guardia Civil ha certificado que los audios filtrados sobre él no presentan manipulación.
La pregunta directa de Risto —“¿Reconoces esos audios?”— provocó un fuerte enfado en Koldo, que se negó en rotundo a dar una respuesta clara. “La justicia tendrá que hacer su trabajo. Yo no reconozco nada hasta que no esté delante del juez y pueda defenderme con todas las pruebas que necesito, que no me las dejan obtener. En el juez es donde me tengo que defender”, respondió, visiblemente alterado.
Ante la creciente tensión, Risto intentó calmar el ambiente: “Cálmate, que no te estoy atacando. Te estoy preguntando, igual que lo hice con lo de Miss Asturias. Solo quiero saber si te reconoces en esos audios”. Sin embargo, Koldo insistió en su postura y lanzó un mensaje a los medios: “Entiendo que ocupo muchos titulares, pero lo que se está diciendo sobre mí es erróneo. Lo que pido es que cuando los medios digan algo, tengan pruebas”.
El exasesor socialista aseguró que esta situación le ha afectado gravemente a nivel personal: “Esto provoca que yo no pueda pasear por la calle y tenga que esconderme. Yo sé que tengo que pagar el pato de muchas cosas, pero ¿por qué lo tiene que pagar la gente que está alrededor mía? Los medios tenéis mucho poder”.
Finalmente, quiso zanjar el debate remitiéndose de nuevo a los tribunales: “Me acusaron de todo y me están llamando absolutamente de todo. Vamos a trabajar con pruebas reales, no con ficción. Me comprometo contigo a darte todo lo que necesites cuando tenga las pruebas”, concluyó en directo.
