'Maestros de la Costura Celebrity’ cierra su casting con Blanca Paloma y Pepón Nieto como grandes nombres

RTVE revela los seis nombres que faltaban y cierra el equipo que luchará por suceder a Pilar Rubio como ganadora del talent show.

Blanca Paloma y Pepón Nieto

Blanca Paloma y Pepón Nieto / RTVE/Gota de luz

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

RTVE ya tiene cerrado el casting completo de la nueva edición de 'Maestros de la Costura Celebrity'. Tras anunciar ayer a Mario Vaquerizo, Jaydy Michel, Edu Román, Jorge Román, Beatriz Luengo y Silvia Marty, hoy confirma a los seis aprendices que faltaban: el estilista Josie -adelantado en exclusiva por YOTELE-, la actriz Mariola Fuentes, el actor Pepón Nieto, la cantante Blanca Paloma, el modelo Pau Echaniz y el actor cubano Jazz Vilá.

Con este plantel, el concurso de moda producido por Shine Iberia vuelve a reunir a perfiles tan mediáticos como diversos, desde referentes de la interpretación hasta iconos de la música y la televisión. Todos ellos tendrán que demostrar que, además de su carrera profesional, son capaces de brillar en el taller con aguja, hilo y creatividad.

Durante las semanas de competición, los aprendices estarán acompañados por un jurado de lujo. Lorenzo Caprile, María Escoté y Luis de Javier —este último en sustitución de Alejandro Palomo— serán los encargados de guiar su evolución, valorar cada trabajo y enfrentarlos a retos que pondrán a prueba tanto su talento como su resistencia. En el camino, descubrirán las principales técnicas de costura, reproducirán diseños de alta costura y transformarán telas en todo tipo de prendas.

El reto es mayúsculo: uno de ellos tomará el relevo de Pilar Rubio, ganadora de la primera edición de la versión celebrity. La presentadora conquistó al jurado y a los espectadores con un sofisticado vestido de tres piezas inspirado en la Alta Costura, que le valió el maniquí de cristal y un premio de 50.000 euros que donó a la ONG DEBRA Piel de Mariposa.

La expectación es máxima por ver cómo se desenvuelven los nuevos concursantes, entre los que ya destacan figuras mediáticas como Josie, Blanca Paloma o Pepón Nieto, que llegan dispuestos a revolucionar el taller y dejar huella en una edición que promete espectáculo, talento y muchas sorpresas.

