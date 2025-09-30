Se rompe en directo
El incidente que sufre Pepa Romero mientras informaba de las lluvias en 'Y ahora Sonsoles': "Una ducha"
El paraguas de Pepa Romero no resistió el temporal durante su conexión para 'Y ahora Sonsoles' en Tavernes de la Valldigna.
Las lluvias torrenciales que han azotado la Comunidad Valenciana en las últimas horas han dejado imágenes que van más allá de los registros meteorológicos. Una de ellas la protagonizó Pepa Romero, reportera de 'Y ahora Sonsoles', mientras informaba en directo desde Tavernes de la Valldigna, una de las localidades más castigadas por el temporal.
La periodista, protegida por un paraguas y empapada por la cortina de agua que caía a su alrededor, intentaba explicar la situación en una zona prácticamente desierta debido a la alerta roja que obligó a suspender las clases en gran parte del litoral. Cuando la presentadora Sonsoles Ónega comentaba desde plató que no se veía a nadie por la calle, Romero señalaba que se trataba de un lugar de veraneo y que en estas fechas apenas había vecinos.
En ese preciso instante, una fuerte racha de viento rompía el paraguas de la reportera, dejándola totalmente expuesta a la lluvia y obligándola a improvisar en medio de la adversidad. A la dificultad de continuar con la narración se sumó la necesidad de limpiar en varias ocasiones la lente de la cámara, también golpeada por la fuerza del agua.
Finalmente, la conexión tuvo que ser cerrada entre risas y complicidad con los espectadores, cuando Pepa Romero, completamente empapada y tras perder la conexión con plató, despidió el enlace asegurando con humor que ya se había dado “una ducha”.
- Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
- El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
- Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
- Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
- La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control