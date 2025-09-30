El incidente que sufre Pepa Romero mientras informaba de las lluvias en 'Y ahora Sonsoles': "Una ducha"

Las lluvias torrenciales que han azotado la Comunidad Valenciana en las últimas horas han dejado imágenes que van más allá de los registros meteorológicos. Una de ellas la protagonizó Pepa Romero, reportera de 'Y ahora Sonsoles', mientras informaba en directo desde Tavernes de la Valldigna, una de las localidades más castigadas por el temporal.

La periodista, protegida por un paraguas y empapada por la cortina de agua que caía a su alrededor, intentaba explicar la situación en una zona prácticamente desierta debido a la alerta roja que obligó a suspender las clases en gran parte del litoral. Cuando la presentadora Sonsoles Ónega comentaba desde plató que no se veía a nadie por la calle, Romero señalaba que se trataba de un lugar de veraneo y que en estas fechas apenas había vecinos.

En ese preciso instante, una fuerte racha de viento rompía el paraguas de la reportera, dejándola totalmente expuesta a la lluvia y obligándola a improvisar en medio de la adversidad. A la dificultad de continuar con la narración se sumó la necesidad de limpiar en varias ocasiones la lente de la cámara, también golpeada por la fuerza del agua.

Finalmente, la conexión tuvo que ser cerrada entre risas y complicidad con los espectadores, cuando Pepa Romero, completamente empapada y tras perder la conexión con plató, despidió el enlace asegurando con humor que ya se había dado “una ducha”.