HBO Max explorará el 'Expediente Vallecas', el único caso policiaco paranormal de España, que inspiró la película 'Verónica': ya tiene fecha de estreno

Han pasado 35 años desde la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven madrileña de 17 años que falleció en extrañas circunstancias en su domicilio de Vallecas, inspirando así la mítica película de terror 'Verónica'. El suceso, que marcó un antes y un después en la crónica negra y paranormal de España, regresa ahora a primera línea con 'Expediente Vallecas', una serie documental original de HBO Max que reabre el caso para tratar de desentrañar lo que ocurrió realmente, y que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

La docuserie, compuesta por tres episodios de casi una hora, se adentra en los testimonios de la familia Gutiérrez Lázaro y en la investigación de expertos para explorar los límites entre la parapsicología, el fenómeno poltergeist y el poder de la sugestión, el miedo y la manipulación psicológica. El proyecto ofrece además un retrato social de la España de finales de los ochenta, analizando cómo actuaron las autoridades, los medios y la sociedad ante un caso que se convirtió en fenómeno mediático y entretenimiento de masas a costa del sufrimiento de una familia.

'Expediente Vallecas' reconstruye una historia en la que lo paranormal y lo psicológico se entrelazan: tras la inexplicable muerte de Estefanía, lo que parecía un suceso sobrenatural se transformó en una pesadilla que destrozó a su familia. Décadas después, sus protagonistas reviven los hechos y desvelan el terror, la manipulación y el trauma que marcaron sus vidas.

La serie está producida por Buendía Estudios para HBO Max y cuenta con dirección de Noemí Redondo y la creación de Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio por parte de la plataforma.