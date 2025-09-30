Exclusiva YOTELE
Josie vuelve a TVE como concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' tras 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas'
El estilista se embarca en una nueva aventura televisiva como aprendiz del taller de costura.
TVE volverá muy pronto a ser "rasé". La cadena pública ha llegado a un acuerdo con Josie para que se incorpore a la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', según ha conocido en exclusiva YOTELE. De esta manera, el estilista vuelve a ponerse a prueba como concursante, en esta ocasión como aprendiz en el talent show de corte y confección presentado por Raquel Sánchez Silva.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso arrancará sus grabaciones en las próximas semanas, comenzando una nueva etapa con novedades destacadas en el formato, entre las que destaca la incorporación del joven diseñador de moda Luis De Javier como miembro del jurado, en sustitución de Palomo Spain, junto a los veteranos Lorenzo Caprile y María Escoté.
Por primera vez, 'Maestros de la Costura' tendrá su versión con personajes famosos tras seis temporadas en antena. Producido por Shine Iberia (Banijay), replica el mismo esquema que en 'Masterchef', pero adaptado un concurso en el que el objetivo es convertirse en un referente del diseño de moda. De la misma manera, próximamente se emitirá, también en la La 1 de TVE, el formato 'DecoMasters', dedicado al diseño de interiores, con la misma productora y también con la participación de famosos.
