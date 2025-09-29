Sandra Barneda y Nagore Robles protagonizan un frío reencuentro en 'Supervivientes All Stars'

Este domingo, Nagore Robles visitó el plató de 'Supervivientes All Stars' para promocionar el arranque de 'Uno de GH 20'. Al entrar en la gala, volvió a encontrarse frente a Sandra Barneda, su ex pareja entre 2016 y 2022, tras más de un año sin aparecer juntas en televisión.

El saludo entre ambas fue breve: un leve abrazo, algunas palabras de presentación y una despedida escueta. Nagore, consciente del ritmo del programa, emitió su mensaje apresurado: “Lo digo todo corriendo porque sé que tenéis mucho contenido”. Sandra, por su parte, dio paso al avance del nuevo formato con un “Gracias, Nagore. Mañana a las nueve”.

Lejos de pasar desapercibido, el momento avivó la reacción del público. En redes sociales proliferaron mensajes como “frialdad total, no se dan ni dos besos”, “menuda tensión”, o “Sandra parecía que estaba en un funeral”. Muchos usuarios interpretaron la escena como cargada de incomodidad y distancia.

Cabe recordar que Nagore Robles confirmó recientemente su ruptura con Carla Flila, la relación que inició tras la ruptura con Sandra. La influencer hizo pública la decisión tras semanas de especulación y elogió lo vivido con Nagore, aunque dejó claro que han decidido tomar caminos distintos. “Me apetece decirlo públicamente… conocer a Nagore fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, manifestó Flila.

Con este reencuentro televisivo, la historia entre Sandra Barneda y Nagore Robles vuelve a estar presente en la conversación pública, aunque ambas figuras insisten en priorizar su profesionalidad. Mientras esto sucede, Robles atraviesa un momento personal de renovación tras cerrar un capítulo sentimental significativo.