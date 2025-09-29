Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 28/09/2025

‘Oppenheimer’ lidera en La 1 y se impone a ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’

'Oppenheimer' y 'Supervivientes All Stars'

'Oppenheimer' y 'Supervivientes All Stars' / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
El estreno de ‘Oppenheimer’ en abierto se convirtió en la gran sorpresa del domingo. La superproducción de Christopher Nolan lideró la noche con un 13,7% de share, casi cuatro puntos más que la película emitida en la misma franja la semana anterior.

Telecinco, por su parte, mantuvo el pulso con ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’, que firmó un 13,5% de cuota, quedando en el segundo lugar de la noche, perdiendo seis décimas respecto al domingo anterior. Antena 3 se mantuvo estable gracias a la turca ‘Una nueva vida’, que repitió resultados con un 10,9% y confirma su fidelidad pese a la fuerte competencia.

En los canales secundarios, laSexta recuperó parte del terreno perdido por ‘Salvados’, que mejoró tres décimas con la entrega protagonizada por Elvira Lindo hasta alcanzar un 5,2%. En cambio, ‘Cuarto milenio’ se resintió en Cuatro, cayendo 1,4 puntos respecto a la semana anterior y quedándose en un 6,4%.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Oppenheimer”: 1.288.000 (13,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 977.000 (10,9%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.069.000 (13,5%)

laSexta

Salvados: 654.000 (5,2%)

Salvados: 311.000 (3,1%)

Salvados: 142.000 (2,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 632.000 (5,1%)

Cuarto milenio: 625.000 (6,4%)

La 2

Imprescindibles: 390.000 (3,1%)

Versión española: “La trinchera infinita”: 229.000 (2,7%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “La lista de Schindler”: 231.000 (8,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 154.000 (5,8%)

laSexta

Salvados: 75.000 (2,5%)

Cuatro

Cuarto milenio: 192.000 (6,3%)

La 2

Cine “The Sleeper. El Caravaggio perdido”: 23.000 (1,1%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El día que vendrá”: 1.054.000 (11,4%)

Sesión de tarde 2 “Pearl Harbor”: 777.000 (8,4%)

Aquí la Tierra: 1.276.000 (11,8%)

Antena 3

Multicine “Bajo secuestro”: 924.000 (10,1%)

Multicine 2 “Los secretos de la viuda negra”: 870.000 (9,7%)

Multicine 3 “La reina del mal”: 745.000 (7,4%)

Telecinco

Fiesta: 813.000 (8,6%)

laSexta

La Roca: 429.000 (4,7%)

Cuatro

Home Cinema "Skyfire": 654.000 (7,1%)

Home Cinema 2 "Los 33: Una historia de Esperanza": 569.000 (6,2%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 285.000 (3,1%)

Grandes documentales: 209.000 (2,3%)

Esto es España: 212.000 (2,4%)

Documentales de La 2: 191.000 (2%)

Ciberdelitos: 169.000 (1,6%)

Rusia eterna: 208.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 116.000 (17,4%)

Viaje al centro de la tele: 305.000 (10,3%)

Viaje al centro de la tele: 316.000 (9,7%)

Viaje al centro de la tele: 431.000 (11,2%)

D Corazón: 660.000 (10,6%)

Antena 3

Pelopicopata: 7.000 (1,4%)

Emparejados: 32.000 (2,8%)

Emparejados: 158.000 (4,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 319.000 (7,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 551.000 (11,1%)

La ruleta de la suerte: 1.139.000 (16,2%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 108.000 (6,1%)

Got Talent España: 231.000 (7,1%)

¡Vaya fama!: 395.000 (6,3%)

laSexta

Equipo de investigación: 14.000 (2%)

Aruser@s weekend: 153.000 (7,8%)

Equipo de investigación: 225.000 (7,2%)

Equipo de investigación: 276.000 (7,8%)

Equipo de investigación: 309.000 (6,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (2,1%)

¡Toma salami!: 22.000 (3%)

Volando voy: 71.000 (6%)

Volando voy: 209.000 (7,7%)

Viajeros Cuatro: 254.000 (7,5%)

Viajeros Cuatro: 372.000 (8,1%)

La 2

UNED: 10.000 (1,8%)

Mamiferos: 21.000 (2,9%)

Los conciertos de La 2: 35.000 (2,9%)

Buenas noticias TV: 41.000 (2,4%)

Shalom: 28.000 (1,4%)

Medina: 37.000 (1,6%)

Últimas preguntas: 66.000 (2,5%)

El día del señor: 217.000 (7%)

Pueblo de Dios: 103.000 (3,2%)

Saber vivir: 103.000 (3%)

Zoom tendencias: 98.000 (2,5%)

Flash moda: 81.000 (1,9%)

El escarabajo verde: 77.000 (1,5%)

¡Qué animal!: 102.000 (1,7%)

¡Qué animal!: 120.000 (1,7%)

Saber y ganar: Fin de semana: 123.000 (1,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.652.000 (18,3%)

Telediario 1: 1.314.000 (14,5%)

Informativos Telecinco 15h: 681.000 (7,5%)

laSexta Noticias 14h: 496.000 (7,3%)

Noticias Cuatro 1: 453.000 (6,7%)

Prime Time

Telediario 2: 1.828.000 (15,2%)

Antena 3 Noticias 2: 1.482.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 1.072.000 (9,1%)

laSexta Noticias 20h: 684.000 (6,6%)

Noticias Cuatro 2: 474.000 (4,6%)

RANKING

Diario: La 1 (11,6%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (9%), Cuatro (6,1%), laSexta (4,9%), La 2 (2,5%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).

TEMAS

