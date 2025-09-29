Audiencias 28/09/2025
‘Oppenheimer’ lidera en La 1 y se impone a ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’
El estreno de ‘Oppenheimer’ en abierto se convirtió en la gran sorpresa del domingo. La superproducción de Christopher Nolan lideró la noche con un 13,7% de share, casi cuatro puntos más que la película emitida en la misma franja la semana anterior.
Telecinco, por su parte, mantuvo el pulso con ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’, que firmó un 13,5% de cuota, quedando en el segundo lugar de la noche, perdiendo seis décimas respecto al domingo anterior. Antena 3 se mantuvo estable gracias a la turca ‘Una nueva vida’, que repitió resultados con un 10,9% y confirma su fidelidad pese a la fuerte competencia.
En los canales secundarios, laSexta recuperó parte del terreno perdido por ‘Salvados’, que mejoró tres décimas con la entrega protagonizada por Elvira Lindo hasta alcanzar un 5,2%. En cambio, ‘Cuarto milenio’ se resintió en Cuatro, cayendo 1,4 puntos respecto a la semana anterior y quedándose en un 6,4%.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Oppenheimer”: 1.288.000 (13,7%)
Antena 3
Una nueva vida: 977.000 (10,9%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.069.000 (13,5%)
laSexta
Salvados: 654.000 (5,2%)
Salvados: 311.000 (3,1%)
Salvados: 142.000 (2,3%)
Cuatro
Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 632.000 (5,1%)
Cuarto milenio: 625.000 (6,4%)
La 2
Imprescindibles: 390.000 (3,1%)
Versión española: “La trinchera infinita”: 229.000 (2,7%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “La lista de Schindler”: 231.000 (8,3%)
Antena 3
Una nueva vida: 154.000 (5,8%)
laSexta
Salvados: 75.000 (2,5%)
Cuatro
Cuarto milenio: 192.000 (6,3%)
La 2
Cine “The Sleeper. El Caravaggio perdido”: 23.000 (1,1%)
TARDE
La 1
Sesión de tarde “El día que vendrá”: 1.054.000 (11,4%)
Sesión de tarde 2 “Pearl Harbor”: 777.000 (8,4%)
Aquí la Tierra: 1.276.000 (11,8%)
Antena 3
Multicine “Bajo secuestro”: 924.000 (10,1%)
Multicine 2 “Los secretos de la viuda negra”: 870.000 (9,7%)
Multicine 3 “La reina del mal”: 745.000 (7,4%)
Telecinco
Fiesta: 813.000 (8,6%)
laSexta
La Roca: 429.000 (4,7%)
Cuatro
Home Cinema "Skyfire": 654.000 (7,1%)
Home Cinema 2 "Los 33: Una historia de Esperanza": 569.000 (6,2%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 285.000 (3,1%)
Grandes documentales: 209.000 (2,3%)
Esto es España: 212.000 (2,4%)
Documentales de La 2: 191.000 (2%)
Ciberdelitos: 169.000 (1,6%)
Rusia eterna: 208.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
Agrosfera: 116.000 (17,4%)
Viaje al centro de la tele: 305.000 (10,3%)
Viaje al centro de la tele: 316.000 (9,7%)
Viaje al centro de la tele: 431.000 (11,2%)
D Corazón: 660.000 (10,6%)
Antena 3
Pelopicopata: 7.000 (1,4%)
Emparejados: 32.000 (2,8%)
Emparejados: 158.000 (4,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 319.000 (7,6%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 551.000 (11,1%)
La ruleta de la suerte: 1.139.000 (16,2%)
Telecinco
Got Talent España: Momentazos: 108.000 (6,1%)
Got Talent España: 231.000 (7,1%)
¡Vaya fama!: 395.000 (6,3%)
laSexta
Equipo de investigación: 14.000 (2%)
Aruser@s weekend: 153.000 (7,8%)
Equipo de investigación: 225.000 (7,2%)
Equipo de investigación: 276.000 (7,8%)
Equipo de investigación: 309.000 (6,7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (2,1%)
¡Toma salami!: 22.000 (3%)
Volando voy: 71.000 (6%)
Volando voy: 209.000 (7,7%)
Viajeros Cuatro: 254.000 (7,5%)
Viajeros Cuatro: 372.000 (8,1%)
La 2
UNED: 10.000 (1,8%)
Mamiferos: 21.000 (2,9%)
Los conciertos de La 2: 35.000 (2,9%)
Buenas noticias TV: 41.000 (2,4%)
Shalom: 28.000 (1,4%)
Medina: 37.000 (1,6%)
Últimas preguntas: 66.000 (2,5%)
El día del señor: 217.000 (7%)
Pueblo de Dios: 103.000 (3,2%)
Saber vivir: 103.000 (3%)
Zoom tendencias: 98.000 (2,5%)
Flash moda: 81.000 (1,9%)
El escarabajo verde: 77.000 (1,5%)
¡Qué animal!: 102.000 (1,7%)
¡Qué animal!: 120.000 (1,7%)
Saber y ganar: Fin de semana: 123.000 (1,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.652.000 (18,3%)
Telediario 1: 1.314.000 (14,5%)
Informativos Telecinco 15h: 681.000 (7,5%)
laSexta Noticias 14h: 496.000 (7,3%)
Noticias Cuatro 1: 453.000 (6,7%)
Prime Time
Telediario 2: 1.828.000 (15,2%)
Antena 3 Noticias 2: 1.482.000 (12,5%)
Informativos Telecinco 21h: 1.072.000 (9,1%)
laSexta Noticias 20h: 684.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 2: 474.000 (4,6%)
RANKING
Diario: La 1 (11,6%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (9%), Cuatro (6,1%), laSexta (4,9%), La 2 (2,5%).
Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3%).
