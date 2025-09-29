Nagore Robles llega con ‘Uno de GH 20’: convivencia 24 horas, votaciones gratis y dos galas semanales

Este lunes 29 de septiembre arranca 'Uno de GH 20', el formato previo que servirá como prólogo a la vigésima edición de 'Gran hermano'. El programa, presentado por Nagore Robles, se emitirá de manera gratuita a través de Mediaset Infinity y permitirá a la audiencia seguir de cerca la convivencia de un grupo de aspirantes que luchan por un único objetivo: convertirse en concursante oficial del reality y optar al premio de 300.000 euros.

El espacio contará con dos galas semanales en directo, los lunes y los miércoles a las 21:00 horas, además de resúmenes diarios y dos señales en directo las 24 horas desde la casa. La audiencia podrá votar de forma gratuita en la app de la plataforma para elegir a sus favoritos, que se enfrentarán a pruebas, dinámicas y dilemas diseñados para mostrar sus fortalezas y debilidades.

Nagore Robles estará acompañada en plató por un equipo de colaboradores integrado por Anabel Pantoja, Miguel Frigenti, Maica Benedicto y Manuel González. Además, Teresa Colomina, directora de casting del programa, aportará su experiencia para valorar el perfil de los candidatos y orientar el proceso que culminará con la elección del nuevo concursante.

La convivencia de los aspirantes tendrá un papel clave en la decisión final. Sus actitudes, reacciones y estrategias serán determinantes para conocer quién está realmente preparado para entrar en la casa de 'Gran Hermano 20'. El formato busca no solo entretener, sino también servir como un filtro real que permita a la audiencia y al equipo de casting descubrir al candidato más idóneo.