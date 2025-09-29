Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Programa especial

Las alertas por lluvias en Valencia obligan a cambiar la programación de laSexta

La cadena altera su parrilla para cubrir la actualidad

Rodrigo Blázquez en 'laSexta Noticias'

Rodrigo Blázquez en 'laSexta Noticias' / LA SEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Las alertas por lluvias en Valencia obligan a laSexta a cambiar su programación sin previo aviso. La cadena de Atresmedia ha levantado 'El Taquillazo' de su parrilla para emitir en su lugar una edición especial de 'laSexta Noticias'.

Rodrigo Blázquez se pondrá al frente de este especial que llega en medio de las lluvias que han obligado a la AEMET a declarar alerta roja en la Comunitat Valencia once meses después de la DANA.

Por lo tanto, los espectadores del canal volverán a ver al presentador del telediario justo después de 'El Intermedio', en lugar de la película que estaba programada.

La emisión de 'Quien a hierro mata' tendrá que esperar y por lo tanto, la cadena deberá buscar un nuevo hueco para el estreno en televisión de la película protagonizada por Luis Tosar.

