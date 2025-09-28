Supremme Deluxe estrena 'Drag Race 5' y avisa a todos sus seguidores: "El corazón será clave y cambiará las dinámicas del concurso"

Supremme Deluxe estrena hoy la quinta temporada de 'Drag Race España', formato del que es presentadora y jueza y antes, ha atendido a YOTELE para contarnos todos los detalles de la nueva temporada, además de reflexionar sobre cómo ha cambiado el programa el mundo drag. La estrella de ATRESplayer también repasa su paso por 'Tu cara me suena' y su experiencia en el programa 'Reinas al rescate' y desvela qué dos artistas le gustaría que pasaran como invitadas de 'Drag Race'. Por último, Supremme se atreve a decir la característica que tiene la versión española para destacar tanto entre todas las ediciones internacionales.

Yotele: Hoy se estrena la quinta temporada de 'Drag Race España', ¿cómo llevas el éxito que está teniendo el programa en Atresplayer, ya que esta es la sexta temporada si contamos el 'All Stars'?

Supremme Deluxe: Es agradable, o sea, se lleva muy bien La verdad es que soy muy feliz de poder hacer lo que estoy haciendo. No lo puedo llevar de otra manera porque es un programa que me gusta mucho. Y aparte profesionalmente es un trabajo muy apetecible para hacer.

Y: Y en esta quinta temporada tendremos algunas novedades?

S. D.: Bueno, pues para empezar el premio de la ganadora, aumenta a 20.000 euros. De 30.000 a 50.000, que quieras que no, pues es un pico. Y luego, en toda esta temporada va a ser muy importante la presencia del corazón, que no es una metáfora, lo que es el corazón. Y eso lo vais a entender en el primer programa, en los primeros 10 minutos lo vais a entender. El corazón va a estar presente durante todas las temporadas y es un elemento muy importante que va a poder cambiar las dinámicas habituales del concurso. O sea que sí que hay giros y hay sorpresas

Y: En 'Drag Race' se da una particularidad que quizás no se da en otro formato, o no se suele dar, salvo 'MasterChef', y es que a la vez que eres presentadora también estás en el jurado. ¿Cómo lo afrontas?

S.D.: Bueno, a ver, es lo que toca. A mí lo de juzgar es la parte que menos me gusta. Bueno, que tampoco es juzgar, es un poco opinar. Y después pues bueno, pues yo la doy y luego cada uno caga con eso lo que quiero. O sea que eso no me... A mí lo que no me gusta es el hecho de tener que juzgar a la gente cuando ya se vota. Esa es la parte que a mí menos me gusta, porque es gente con talento. Y sabes que se va a casa gente que tiene talento, pero bueno, así es el concurso.Y tanto las que van a concursar como los que estamos en el jurado aceptamos la regla del juego y es lo que es.

Y: ¿Crees que el programa ha cambiado la forma en la que el público general entiende el mundo drag?

S.D: Yo no sé si ha cambiado la forma, lo que sí creo que ha hecho que llegue a más público. A un público que quizá a priori no se acercaría al drag, a lo mejor por desconocimiento, porque no es algo que tenga cerca, o si el drag ha estado más relegado a bares o a espectáculos nocturnos, que no te mueve por ahí, o no sabes por dónde ir, igual no lo habías visto. Y ahora, pues bueno, hay la posibilidad que el señor desde su casa pueda ver drag, y hay mucha gente que le gusta, que le llama la atención, que le divierte. A mí me le dicen mucho esto de, pues vine a casa de un amigo y tal, de casualidad, salí de una quedada y vi un capítulo y ya me encantó y me enganché. Eso me lo dicen muchísimo, siempre. Digamos que ha cambiado un poco el aspecto del público al que puede llegar. Ya también depende un poco del trabajo de cada uno, pero yo diría que sí. Por ejemplo, este fin de semana presenté un espectáculo propio, producido también en el Teatro La Latina, por ejemplo, acceder a ese tipo de espacios y que el público pueda ir ahí, y que haya un público suficiente para que un teatro grande programe, por ejemplo o que Carmen Farala haga la 'Maestros de la Costura, o sea que sí.

Y: La versión española es una de las mejores valoradas de todas las que se hacen en el mundo, para ti, ¿cuál es la diferencia de la versión española para que guste tanto internacionalmente?

S.D.: Yo creo que precisamente ser española. Es nuestro carácter, nuestra manera de relacionarnos, de hablar de nuestra cultura, que se utiliza en muchas referencias, sobre todo en la cultura pop, para elaborar pruebas. Yo creo que es nuestra manera de interactuar y de relacionarnos, creo que gusta, que divierte, que entretiene. Por el propio carácter español y yo creo que básicamente es eso. La cultura española y el carácter español.

Y: ¿Y con qué invitado o invitada sueña Supremme Deluxe que se asome algún día al programa?

S.D.: La verdad es que Ana Belén me encanta porque me gusta mucho como actriz como cantante, ella también está muy pendiente de la moda, cuida mucho su imagen y creo que podría dar opiniones muy interesantes para las chicas. Y luego, por ejemplo, también podría venir Melani que ha ganado este año 'Tu cara me suena' y tendríamos el contrapunto de alguien muy joven, como lo ve alguien de 18 años, que es muy talentosa ella porque le gusta cantar, interpreta estupendo, y quizás también sería muy interesante.

Y: A lo mejor hasta se viste de drag, como ella todo lo hace bien...

S.D.: Claro, sería maravilloso.

Y: Hablando de 'Tu cara me suena', ¿puedes resumir en algunas palabras, porque creo que a lo mejor con una es difícil, tu experiencia en el programa?

S.D.: Lo pasé muy bien. Yo quería hacer este programa, yo he insistido mucho porque yo quería ir. Entonces, para mí fue un sueño cumplido, meta profesional cumplida y además me encontré con los compañeros que tuvimos en esta edición e hicimos muy buena piña y el grupo de WhatsApp sigue activo. Hablamos prácticamente a diario. El balance tanto personal como profesional fue muy bueno.

Y: Sí, yo recuerdo leer algunas entrevistas en las que tú ya mencionabas que te gustaría participar. ¿Hay algún otro programa en el que te ves concursando?

S.D: Pues no lo sé, la verdad. El que me llamaba mucho la atención era 'Tu cara me suena'. Si llega otra cosa, sería valorarlo.Ya he visto que en uno en el que se pase mal, ya te digo yo que no. Yo con la edad que tengo no estoy para pasar penurias, no me apetece eso. Si llega otro tipo de programa y coincide con lo que a mí me gusta, que tenga que ver con algo artístico, bueno... pero todo sería verlo.

Y: Otro programa en el que has estado y además muy reivindicativo, ha sido 'Reinas al rescate', que visibilizaba cómo es ser una persona del colectivo en entornos rurales. ¿Qué fue lo que más te impactó de grabarlo? Porque al final el mundo rural es totalmente distinto.

S.D.: Mira, en el mundo rural le pueden pasar dos cosas: Que no te integren en absoluto, que te sientas aislado totalmente del mundo y sea complicado, o al revés, que de repente tengas a toda la comunidad de tu pueblo volcadísimo contigo, que eso es precioso también. No quiero vender la parte de que un entorno rural sea malo porque hemos visto casos que eran maravillosos.Todo depende de qué puede dar tanto uno como otro. A mí lo que más me impactó es que me tuve que enfrentar a situaciones que yo no había vivido anteriormente. Que se rieron de mí por la calle, o sentir ese tipo de cosas. A mí no me había pasado. Yo soy de Madrid, yo viví siempre aquí y de verdad que la niñez, la adolescencia, la vida fue bastante tranquila, no tenía grandes altercados. Y ahí de repente vi un mundo muy hostil al que yo no me había tenido que enfrentar. Eso es complicado porque nosotros nos íbamos de ahí el domingo y dejamos a esta persona, que le hemos ido de ayudar, pero te ibas y pensabas '¿qué pasará ahora que ha contado su historia con el pueblo?' Afortunadamente, hemos estado en contacto con la gente que pasó por el programa y el balance para ellos es positivo, cosa que me agrada, pero es verdad que nos íbamos con esa cosa.

Y: De cara al futuro, ¿hay más proyectos televivos? ¿Hay preparado más 'Drag Race'?

S. D.: Ojalá, ojalá. De momento vamos con esta quinta temporada. Yo ahora estoy haciendo más teatro, estoy haciendo 'Intimísimo' y el musical 'El Cabaret de los Hombres Perdidos', que ahora empezamos en Madrid también, en octubre. Se me ha juntado todo. Se me va a juntar el teatro y 'Drag Race'. Ahora estoy haciendo mucho teatro, pero espero que pueda venir de tele, bienvenido sea, y ojalá que haya mucho más 'Drag Race'.