Audiencias 27/09/2025
'Bailando con las estrellas' se reparte la noche con el cine de La 1 y Joaquín firma nuevo mínimo en Antena 3
'laSexta Xplica' sigue en un buen momento y supera al cine de Cuatro
'Bailando con las estrellas' confirma su buena acogida y vuelve a liderar la noche en su tercera gala. El talent show de Jesús Vázquez cede 2 décimas y se estabiliza en un buen 12,2% y 903.000 espectadores.
Sin embargo, el programa de baile no consigue superar al cine de La 1 en franja de coincidencia. La cinta 'La promesa de Irene' obtiene un 11,7% y 1.091.000 seguidores, superando por un punto a los famosos bailarines en coincidencia.
Audiencias en franja de coincidencia [22:06-00:00]
La 1: Cine: La promesa de Irene: 11,7% y 1.091.000
Telecinco: Bailando con las estrellas: 10,7% y 996.000
En Antena 3, Joaquín Sánchez y Susana Saborido y su 'Emparejados' firma un nuevo mínimo, quedando lejos en tercera opción con un pobre 7,4% y 640.000 televidentes. En cuanto al resto de ofertas, 'laSexta Xplica' (6,6%) sigue en buena forma y consigue superar al cine de Cuatro (6,3%).
