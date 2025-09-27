Audiencias 26/09/2025
'De viernes' aprovecha la polémica entre Terelu y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz', que baja notablemente
'La hora de La 1' arrasa por la mañana y deja sin opciones a 'Aruser@s'.
'De viernes' aprovecha el tirón de la polémica entre Terleu Campos y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta cede 3 décimas y se estabiliza en un 12,1% y 866.000 espectadores.
Por su parte, el talent show de Antena 3 sufre una notable caída tras su estreno, bajando hasta el 13,2% y 1.070.000 seguidores en sus segundas audiciones a Ciegas. Supone 2,1 puntos menos que la semana pasada en su estreno.
Completan el ránking La 1 con 'El código Da Vinci' (8,1%), Cuatro con la cinta 'Fall' (7,9%) y 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,3%).
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 13,2% y 1.152.000
Telecinco
De viernes: 12,1% y 866.000
La 1
Plan de cine: El código Da Vinci: 8,1% y 739.000
Cuatro
First Dates: 6,6% y 655.000
El Blockbuster: Mechanic: Fall: 7,9% y 715.000
laSexta
laSexta Clave: 4,3% y 379.000
laSexta Columna: 5,8% y 582.000
Equipo de Investigación: 5,3% y 515.000 / 4,8% y 347.000
La 2
Cifras y letras: 3% y 273.00 / 5,4% y 536.000
Plano general: 4,1% y 410.000
Historia de nuestro cine: 3,3% y 278.000
LATE NIGHT
La 1
Plan de cine: Ángeles y demonios: 9,3% y 376.000
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 8,4% y 273.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,1% y 217.000 / 6,9% y 171.000
Cuatro
Cine Cuatro: El precio de la venganza: 4,2% y 162.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,8% y 1.225.000
Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 712.000
Pasapalabra: 20,2% y 1.576.000
La 1
Directo al grano: 9,6% y 765.000
Valle Salvaje: 11,7% y 834.000
La promesa: 14,2% y 957.000
Malas lenguas: 10,6% y 731.000
Aquí la tierra: 12,9% y 1.045.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,8% y 681.000
El diario de Jorge: 8,5% y 573.000
Agárrate al sillón: 7,3% y 583.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,9% y 460.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 318.000
laSexta
Zapeando: 5% y 410.000
Más Vale Tarde: 5,6% y 386.000
La 2
Saber y ganar: 1,9% y 204.000 / 6,2% y 530.000
Grandes Documentales: 4% y 313.000
Malas lenguas: 5,4% y 369.000
Mi casa flotante: 1,6% y 109.000
RTVE es cine: 0,7% y 52.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,5% y 296.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 752.000
La ruleta de la suerte: 22,8% y 1.506.000
La 1
La Hora de La 1: 19,2% y 343.000
Mañaneros 360: 13,4% y 387.000 / 10,3% y 754.000
laSexta
Aruser@s: 14,7% y 202.000 / 14,3% y 284.000
Al Rojo Vivo: 9,2% y 305.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,1% y 147.000
El programa de Ana Rosa: 11,6% y 273.000
Vamos a ver: 9,5% y 558.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 1,4% y 22.000 / 2,2% y 44.000
En boca de todos: 7% y 204.000
La 2
El Cazador: 1,6% y 102.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 1.974.000
Telediario 1: 13,7% y 1.161.000
Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 771.000
laSexta Noticias 14H: 8,3% y 613.000
Noticias Cuatro 1: 5,9% y 379.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.715.000
Telediario 2: 13,1% y 1.212.000
Informativos Telecinco 21H: 7% y 654.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 561.000
Noticias Cuatro 2: 4,1% y 302.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).
- El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
- La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
- Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
- La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
- GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos