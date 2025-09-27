'De viernes' aprovecha la polémica entre Terelu y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz', que baja notablemente

'De viernes' aprovecha el tirón de la polémica entre Terleu Campos y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta cede 3 décimas y se estabiliza en un 12,1% y 866.000 espectadores.

Por su parte, el talent show de Antena 3 sufre una notable caída tras su estreno, bajando hasta el 13,2% y 1.070.000 seguidores en sus segundas audiciones a Ciegas. Supone 2,1 puntos menos que la semana pasada en su estreno.

Completan el ránking La 1 con 'El código Da Vinci' (8,1%), Cuatro con la cinta 'Fall' (7,9%) y 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,3%).

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,2% y 1.152.000

Telecinco

De viernes: 12,1% y 866.000

La 1

Plan de cine: El código Da Vinci: 8,1% y 739.000

Cuatro

First Dates: 6,6% y 655.000

El Blockbuster: Mechanic: Fall: 7,9% y 715.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 379.000

laSexta Columna: 5,8% y 582.000

Equipo de Investigación: 5,3% y 515.000 / 4,8% y 347.000

La 2

Cifras y letras: 3% y 273.00 / 5,4% y 536.000

Plano general: 4,1% y 410.000

Historia de nuestro cine: 3,3% y 278.000

LATE NIGHT

La 1

Plan de cine: Ángeles y demonios: 9,3% y 376.000

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 8,4% y 273.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,1% y 217.000 / 6,9% y 171.000

Cuatro

Cine Cuatro: El precio de la venganza: 4,2% y 162.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,8% y 1.225.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 712.000

Pasapalabra: 20,2% y 1.576.000

La 1

Directo al grano: 9,6% y 765.000

Valle Salvaje: 11,7% y 834.000

La promesa: 14,2% y 957.000

Malas lenguas: 10,6% y 731.000

Aquí la tierra: 12,9% y 1.045.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 681.000

El diario de Jorge: 8,5% y 573.000

Agárrate al sillón: 7,3% y 583.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 460.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 318.000

laSexta

Zapeando: 5% y 410.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 386.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 204.000 / 6,2% y 530.000

Grandes Documentales: 4% y 313.000

Malas lenguas: 5,4% y 369.000

Mi casa flotante: 1,6% y 109.000

RTVE es cine: 0,7% y 52.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 296.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 752.000

La ruleta de la suerte: 22,8% y 1.506.000

La 1

La Hora de La 1: 19,2% y 343.000

Mañaneros 360: 13,4% y 387.000 / 10,3% y 754.000

laSexta

Aruser@s: 14,7% y 202.000 / 14,3% y 284.000

Al Rojo Vivo: 9,2% y 305.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,1% y 147.000

El programa de Ana Rosa: 11,6% y 273.000

Vamos a ver: 9,5% y 558.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 1,4% y 22.000 / 2,2% y 44.000

En boca de todos: 7% y 204.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 102.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 1.974.000

Telediario 1: 13,7% y 1.161.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 771.000

laSexta Noticias 14H: 8,3% y 613.000

Noticias Cuatro 1: 5,9% y 379.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.715.000

Telediario 2: 13,1% y 1.212.000

Informativos Telecinco 21H: 7% y 654.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 561.000

Noticias Cuatro 2: 4,1% y 302.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).