Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 26/09/2025

'De viernes' aprovecha la polémica entre Terelu y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz', que baja notablemente

'La hora de La 1' arrasa por la mañana y deja sin opciones a 'Aruser@s'.

'De viernes' / 'La Voz'

'De viernes' / 'La Voz' / ANTENA 3/ TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'De viernes' aprovecha el tirón de la polémica entre Terleu Campos y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz'. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta cede 3 décimas y se estabiliza en un 12,1% y 866.000 espectadores.

Por su parte, el talent show de Antena 3 sufre una notable caída tras su estreno, bajando hasta el 13,2% y 1.070.000 seguidores en sus segundas audiciones a Ciegas. Supone 2,1 puntos menos que la semana pasada en su estreno.

Completan el ránking La 1 con 'El código Da Vinci' (8,1%), Cuatro con la cinta 'Fall' (7,9%) y 'Equipo de Investigación' en laSexta (5,3%).

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,2% y 1.152.000

Telecinco

De viernes: 12,1% y 866.000

La 1

Plan de cine: El código Da Vinci: 8,1% y 739.000

Cuatro

First Dates: 6,6% y 655.000

El Blockbuster: Mechanic: Fall: 7,9% y 715.000

laSexta

laSexta Clave: 4,3% y 379.000

laSexta Columna: 5,8% y 582.000

Equipo de Investigación: 5,3% y 515.000 / 4,8% y 347.000

La 2

Cifras y letras: 3% y 273.00 / 5,4% y 536.000

Plano general: 4,1% y 410.000

Historia de nuestro cine: 3,3% y 278.000

LATE NIGHT

La 1

Plan de cine: Ángeles y demonios: 9,3% y 376.000

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 8,4% y 273.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,1% y 217.000 / 6,9% y 171.000

Cuatro

Cine Cuatro: El precio de la venganza: 4,2% y 162.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,8% y 1.225.000

Y Ahora Sonsoles: 10,2% y 712.000

Pasapalabra: 20,2% y 1.576.000

La 1

Directo al grano: 9,6% y 765.000

Valle Salvaje: 11,7% y 834.000

La promesa: 14,2% y 957.000

Malas lenguas: 10,6% y 731.000

Aquí la tierra: 12,9% y 1.045.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 681.000

El diario de Jorge: 8,5% y 573.000

Agárrate al sillón: 7,3% y 583.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,9% y 460.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 318.000

laSexta

Zapeando: 5% y 410.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 386.000

La 2

Saber y ganar: 1,9% y 204.000 / 6,2% y 530.000

Grandes Documentales: 4% y 313.000

Malas lenguas: 5,4% y 369.000

Mi casa flotante: 1,6% y 109.000

RTVE es cine: 0,7% y 52.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,5% y 296.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 752.000

La ruleta de la suerte: 22,8% y 1.506.000

La 1

La Hora de La 1: 19,2% y 343.000

Mañaneros 360: 13,4% y 387.000 / 10,3% y 754.000

laSexta

Aruser@s: 14,7% y 202.000 / 14,3% y 284.000

Al Rojo Vivo: 9,2% y 305.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,1% y 147.000

El programa de Ana Rosa: 11,6% y 273.000

Vamos a ver: 9,5% y 558.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 8.000 / 1,4% y 22.000 / 2,2% y 44.000

En boca de todos: 7% y 204.000

La 2

El Cazador: 1,6% y 102.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,3% y 1.974.000

Telediario 1: 13,7% y 1.161.000

Informativos Telecinco 15H: 9,1% y 771.000

laSexta Noticias 14H: 8,3% y 613.000

Noticias Cuatro 1: 5,9% y 379.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.715.000

Telediario 2: 13,1% y 1.212.000

Informativos Telecinco 21H: 7% y 654.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 561.000

Noticias Cuatro 2: 4,1% y 302.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).

TEMAS

  1. El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela
  2. La mitad de los empleados de los bares de Barcelona no habla catalán y una cuarta parte no lo entiende
  3. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  4. La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
  5. Estonia se prepara para una eventual guerra con Rusia impulsando sus empresas de tecnología militar
  6. La puya de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  7. Ya estamos en guerra': la OTAN refuerza su presencia en el ciberespacio para hacer frente a las amenazas de Rusia
  8. GUERRA DE UCRANIA, en directo | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

'De viernes' aprovecha la polémica entre Terelu y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz', que baja notablemente

'De viernes' aprovecha la polémica entre Terelu y Mar Flores para recortar distancias con 'La Voz', que baja notablemente

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Ucrania neutraliza 97 de 115 drones lanzados por Rusia durante un ataque nocturno

Estos son los motivos por los que las flores mejoran la salud mental

Estos son los motivos por los que las flores mejoran la salud mental

La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York

La Casa Blanca distribuye cuatro días después la imagen del saludo del Rey con Trump en Nueva York

Un incendio deja 18 heridos y obliga a desalojar a los vecinos por la fachada

Un incendio deja 18 heridos y obliga a desalojar a los vecinos por la fachada

El documental 'Uno de los nuestros', en homenaje al chef gerundense, cierra la sección Culinary Zinema de San Sebastián

El documental 'Uno de los nuestros', en homenaje al chef gerundense, cierra la sección Culinary Zinema de San Sebastián

Dieciséis heridos, ninguno de ellos de gravedad, en un incendio de vivienda ya estabilizado en Lleida

Dieciséis heridos, ninguno de ellos de gravedad, en un incendio de vivienda ya estabilizado en Lleida

Marian Rojas, psiquiatra, sobre vivir en alerta constante: "Es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer"

Marian Rojas, psiquiatra, sobre vivir en alerta constante: "Es como estar en un examen interminable frente a un juez invisible al que hay que complacer"