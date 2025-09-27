Terelu Campos se harta de la polémica y responde a Mar Flores: "Yo no he publicado un libro"

Terelu Campos se hartó anoche de la polémica que provocó su posado durante la celebración de su 60 cumpleaños, junto a su hija Alejandra Rubio, su yerno Carlo Costanzia y su consuegro Carlo Costanzia padre.

Un posado que veía la luz solo días después de la publicación de las memorias de Mar Flores, que ha respondido a la foto durante la presentación de su libro, reconociendo que no le agradaba esa foto.

"Yo soy una persona muy respetuosa e intento hacer lo que me piden, pero no solo soy una persona respetuosa, si no que soy una persona muy respetable porque yo me he ganado durante el respeto en mi profesión, me he ganado el respeto del público durante años porque jamás les he faltado al respeto y me he ganado el cariño, por eso a mí también me gusta que se me respete. Esta no es mi guerra, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco, los hechos que ocurrieran cuando ocurrieran nosotros no existíamos ahí, no éramos amigos ni teníamos amigos comunes, yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio", respondía Terelu desde el plató de 'De viernes'.

Por último, la colaboradora del programa de Telecinco quiso explicar que ella no forma parte de la batalla mediática entre Flores y Costanzia y que sufre mucho por su hija Alejandra Rubio: "Cuando la veo acorralada por algo que no le pertenece, sé que esto le va a molestar que lo diga, lo siento hija. Si a mí en algún momento se me hubiese dicho 'vamos a comer o a tomar un café con la abuela de Carlo' yo no hubiese tenido ningún problema en hacerlo, si eso se me hubiese pedido. Ni mi hija ni yo somos soldados de ninguna batalla, y si me preguntáis os diría que tampoco es la batalla de la pareja de mi hija", concluía.