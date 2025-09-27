Marc Giró no se calla y dice lo que piensa de las amenazas de despido de Vox: "Sabemos cómo acaba esto"

Marc Giró se ha tenido que enfrentar esta semana a las críticas de Vox por su monólogo sobre el varón español en 'Late Xou'. La formación de ultraderecha aseguró que el presentador será "despedido fulminante" si ellos llegan a RTVE.

Ante estas palabras, Giró no se ha callado y ha aprovechado su vista al programa de Julia Otero en Onda Cero para pronunciarse: "Hay una cosa que a mí me sorprende de todo este asunto que es que se ha instalado en España y en el mundo la idea de que esto es plausible, que va a pasar el hecho de que llegue un régimen autoritario, violento, arruinador", comentó el catalán, que añadió que "si tú coges un libro de historia sabes que todos los regímenes autoritarios, dictatoriales, de esa calaña, fascistoides, franquistoides o pon el nombre que quieras, arruinan a la población en lo emocional, en lo sentimental, en lo físico, porque utilizan la violencia".

"Sabemos cómo acaba esto. Y también arruinan en lo económico, porque yo sería el primero que me haría facha si leyera un libro de historia y veo que esto de los fachas y lo dictatorial funciona. Pero tu coges los 40 años del franquismo y toda España se arruinó, ganaron muy pocos", señaló el showman. "A mí la gente me ve rubio, alto, delgado y dicen este es de derechas y pijo. Pues perdone, caballero, pero no", reafirmó antes de asegurar que no tiene propiedades.

"Yo soy una persona de clase trabajadora, que ahora me va bien con lo de la televisión y estoy ganando un poco más, por supuesto. Pero veo sueldos de la época de los 80, 90 y eso se ha acabado", declaró Giró. "A mí lo que me sorprende es que la gente está pensando que se va a abrir esta puerta y que aparecerá un tío de ultraderecha con una motosierra y nos partirá la cabeza a todas", dijo sobre la posible llegada de Vox al poder.

"Pues no, tenemos recursos para luchar como hemos visto con La Vuelta y las protestas propalestinas, que hasta ahora a nadie le importaba un pimiento Palestina, pero esto ha unido a muchísima gente alrededor de la defensa de la democracia, que era el marco en el que yo creo que nos estábamos moviendo", declaró, para luego criticar la postura de la formación de Santiago Abascal: "Nosotros estamos jugando a la oca, que es la democracia, y en ese marco yo reconozco a un señor de derecha o ultraderecha y puedo hablar perfectamente, pero estos señores han entrado a galope tendido jugando al polo".