Los Javis reciben la peor noticia durante el rodaje de su película: muere uno de sus figurantes

Los Javis reciben un duro revés mientras grababan 'La bola negra', su nueva película. Uno de los figurantes, concretamente un hombre de 78 años, ha muerto después de tropezar y caer por las instalaciones en uno de edificios de la Universidad Potífica de Comillas.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado hasta el hospital. Los hechos, según revelan, se produjeron el pasado 1 de septiembre en torno a las 14:30 horas. El siniestro se produjo en una zona cercana al equipo de maquillaje, en el interior de uno de los edificios.

La caída del figurante se produjo antes de grabar escenas, mientras se realizaban los preparativos y tras la caída, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde falleció días después.