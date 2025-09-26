La UER toma una decisión esencial para Eurovisión tras la presión de RTVE: adelanta a noviembre la votación sobre la participación de Israel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado que adelantará a principios de noviembre la votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, una decisión que estaba prevista para diciembre. El movimiento se produce tras la presión ejercida por RTVE y otras televisiones públicas, que reclamaban una resolución urgente ante el creciente malestar en torno al papel de Israel en el festival.

En una carta remitida a los miembros de la UER, la presidenta Delphine Ernotte-Cunci explicó que la situación “sin precedentes” hacía necesario un proceso “más democrático” en el que todas las emisoras tuvieran voz y voto. La dirigente reconoció la existencia de una división profunda en el seno de la organización y subrayó la importancia de mantener los valores de inclusión y diálogo que deben regir a los medios públicos europeos.

El adelanto de la votación llega apenas unas horas después de que José Pablo López, presidente de RTVE, denunciara en el Congreso de los Diputados el “daño inmenso” que la dirección de la UER estaría causando al festival por permitir la continuidad de Israel. López acusó a la televisión pública israelí, KAN, de respaldar de forma abierta las actuaciones del ejército en Gaza y recordó que Eurovisión es “mucho más que un festival de canciones”, con una carga política evidente.

Las posturas entre los países miembros están cada vez más enfrentadas. Eslovenia, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Bélgica han advertido que podrían retirarse si Israel sigue en la competición. Por el contrario, Alemania ha señalado que no participará si el país es expulsado, mientras Francia y Croacia han defendido la naturaleza “apolítica” del certamen y confirmado su presencia en Viena.

La reunión de noviembre será decisiva para el futuro del concurso y pondrá a prueba la cohesión de la UER en el año en que Eurovisión celebra su 70ª edición. Todo apunta a que, más allá de la música, la política marcará el destino del festival más seguido de Europa.