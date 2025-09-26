'Supervivientes All Stars' consigue máximo de temporada con su cuarta gala y afecta a 'La encrucijada', que sigue a la baja

La noche del jueves estuvo marcada por el crecimiento del reality de Telecinco. La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' consiguió en su cuarta gala un 17% de cuota y 969.000 espectadores, lo que supone su mejor resultado hasta la fecha y una mejora de siete décimas en comparación con la semana anterior. La cadena logra así un liderazgo cómodo frente al resto de ofertas de prime time, que no lograron acercarse a los datos del concurso.

En La 1, el programa de Andreu Buenafuente también vivió una buena jornada: 'Futuro imperfecto' firmó un sólido 11% y 828.000 espectadores, creciendo medio punto en relación a su estreno de la semana pasada. No corrió la misma suerte 'La encrucijada' en Antena 3, que descendió hasta el 8% tras dejarse 1,2 puntos. En el access, 'El hormiguero' (14,5%) volvió a imponerse a 'La revuelta' (11%).

En las segundas cadenas, 'Horizonte' mantuvo el mismo 9,1% que la semana pasada en Cuatro tras un buen arrastre de 'First Dates' (7,7%), mientras que laSexta bajó a un 3,7% con su cine en 'El taquillazo'. La tarde dejó liderazgos repartidos: 'La promesa' brilló en La 1 con un 13,3% y 'Sueños de libertad' se mantuvo en cabeza con un 14,3% en Antena 3. 'El diario de Jorge' también destacó con un 10,7%. En la franja matinal, 'Mañaneros 360' escaló hasta un 16,3%, 'Espejo público' subió a un 12,4% y 'El programa de Ana Rosa' alcanzó un 16,4% con la entrevista a Santiago Abascal, aunque la media del programa sea de un buen 13,9%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.291.000 (11%)

Futuro imperfecto: 828.000 (11%)

Antena 3

El hormiguero: 1.707.000 (14,5%)

La encrucijada: 562.000 (8%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.096.000 (9,4%)

Supervivientes All Stars: 969.000 (17%)

laSexta

laSexta clave: 467.000 (4,7%)

El intermedio: 708.000 (6%)

El taquillazo “Reminiscencia (2020)”: 254.000 (3,7%)

Cuatro

First dates: 552.000 (5%)

First dates: 909.000 (7,7%)

Horizonte: 537.000 (9,1%)

La 2

Cifras y letras: 377.000 (3,6%)

Cifras y letras: 740.000 (6,4%)

El cine de La 2 “Mi crimen”: 231.000 (2,1%)

Documentos TV: 75.000 (1,2%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 193.000 (4,9%)

Futuro imperfecto: 129.000 (6,6%)

Antena 3

La encrucijada: 353.000 (9,1%)

La encrucijada: 104.000 (5%)

laSexta

Cine “Tornado magnético”: 74.000 (3,1%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 91.000 (5,1%)

La 2

En las entrañas de la IA: 42.000 (1,1%)

Festivales de verano: 11.000 (0,5%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 763.000 (9,7%)

Valle salvaje: 810.000 (11,6%)

La promesa: 880.000 (13,3%)

Malas lenguas: 752.000 (10,6%)

Aquí la Tierra: 1.094.000 (12,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.176.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 677.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.717.000 (20,8%)

Telecinco

El tiempo justo: 698.000 (9,2%)

El diario de Jorge: 711.000 (10,7%)

Agárrate al sillón: 688.000 (8,1%)

laSexta

Zapeando: 459.000 (5,7%)

Más vale tarde: 403.000 (5,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 468.000 (6,1%)

Lo sabe, no lo sabe: 346.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: 569.000 (6,6%)

Grandes documentales: 287.000 (3,8%)

Malas lenguas: 388.000 (5,7%)

Concierto homenaje al pueblo de La Palma: 126.000 (1,9%)

Mi casa flotante: 73.000 (1%)

RTVE es cine: 75.000 (0,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 324.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 471.000 (16,3%)

Mañaneros 360: 733.000 (9,8%)

Antena 3

Espejo público: 296.000 (12,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 701.000 (16%)

La ruleta de la suerte: 1.503.000 (22,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 155.000 (9,5%)

El programa de AR: 330.000 (13,9%)

Vamos a ver: 551.000 (9,1%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 182.000 (13,5%)

Aruser@s: 257.000 (12,5%)

Al rojo vivo: 246.000 (7,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 8.000 (0,6%)

Alerta cobra: 38.000 (2,2%)

Alerta cobra: 84.000 (4%)

En boca de todos: 192.000 (6,6%)

La 2

España a ras de cielo: 19.000 (2,5%)

Zoom tendencias: 12.000 (1,1%)

Zoom tendencias: 12.000 (1%)

Las Galápagos, la frontera del mundo: 29.000 (1,8%)

Saber vivir: 41.000 (2,3%)

Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)

La aventura del saber: 16.000 (0,7%)

El chef errante: 19.000 (0,8%)

Culturas 2: 7.000 (0,3%)

El western de La 2 “Colinas ardientes”: 94.000 (2,9%)

El cazador: 113.000 (1,8%)

Saber y ganar: 196.000 (2,3%)

*En elaboración...