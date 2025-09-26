Audiencias 25/09/2025
'Supervivientes All Stars' consigue máximo de temporada con su cuarta gala y afecta a 'La encrucijada', que sigue a la baja
El formato de supervivencia llega al 17%, mientras 'Futuro imperfecto' sigue subiendo en La 1.
La noche del jueves estuvo marcada por el crecimiento del reality de Telecinco. La segunda edición de 'Supervivientes All Stars' consiguió en su cuarta gala un 17% de cuota y 969.000 espectadores, lo que supone su mejor resultado hasta la fecha y una mejora de siete décimas en comparación con la semana anterior. La cadena logra así un liderazgo cómodo frente al resto de ofertas de prime time, que no lograron acercarse a los datos del concurso.
En La 1, el programa de Andreu Buenafuente también vivió una buena jornada: 'Futuro imperfecto' firmó un sólido 11% y 828.000 espectadores, creciendo medio punto en relación a su estreno de la semana pasada. No corrió la misma suerte 'La encrucijada' en Antena 3, que descendió hasta el 8% tras dejarse 1,2 puntos. En el access, 'El hormiguero' (14,5%) volvió a imponerse a 'La revuelta' (11%).
En las segundas cadenas, 'Horizonte' mantuvo el mismo 9,1% que la semana pasada en Cuatro tras un buen arrastre de 'First Dates' (7,7%), mientras que laSexta bajó a un 3,7% con su cine en 'El taquillazo'. La tarde dejó liderazgos repartidos: 'La promesa' brilló en La 1 con un 13,3% y 'Sueños de libertad' se mantuvo en cabeza con un 14,3% en Antena 3. 'El diario de Jorge' también destacó con un 10,7%. En la franja matinal, 'Mañaneros 360' escaló hasta un 16,3%, 'Espejo público' subió a un 12,4% y 'El programa de Ana Rosa' alcanzó un 16,4% con la entrevista a Santiago Abascal, aunque la media del programa sea de un buen 13,9%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.291.000 (11%)
Futuro imperfecto: 828.000 (11%)
Antena 3
El hormiguero: 1.707.000 (14,5%)
La encrucijada: 562.000 (8%)
Telecinco
Supervivientes All Stars express: 1.096.000 (9,4%)
Supervivientes All Stars: 969.000 (17%)
laSexta
laSexta clave: 467.000 (4,7%)
El intermedio: 708.000 (6%)
El taquillazo “Reminiscencia (2020)”: 254.000 (3,7%)
Cuatro
First dates: 552.000 (5%)
First dates: 909.000 (7,7%)
Horizonte: 537.000 (9,1%)
La 2
Cifras y letras: 377.000 (3,6%)
Cifras y letras: 740.000 (6,4%)
El cine de La 2 “Mi crimen”: 231.000 (2,1%)
Documentos TV: 75.000 (1,2%)
LATE NIGHT
La 1
Futuro imperfecto: 193.000 (4,9%)
Futuro imperfecto: 129.000 (6,6%)
Antena 3
La encrucijada: 353.000 (9,1%)
La encrucijada: 104.000 (5%)
laSexta
Cine “Tornado magnético”: 74.000 (3,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 91.000 (5,1%)
La 2
En las entrañas de la IA: 42.000 (1,1%)
Festivales de verano: 11.000 (0,5%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 763.000 (9,7%)
Valle salvaje: 810.000 (11,6%)
La promesa: 880.000 (13,3%)
Malas lenguas: 752.000 (10,6%)
Aquí la Tierra: 1.094.000 (12,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.176.000 (14,3%)
Y ahora, Sonsoles: 677.000 (9,8%)
Pasapalabra: 1.717.000 (20,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 698.000 (9,2%)
El diario de Jorge: 711.000 (10,7%)
Agárrate al sillón: 688.000 (8,1%)
laSexta
Zapeando: 459.000 (5,7%)
Más vale tarde: 403.000 (5,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 468.000 (6,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 346.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: 569.000 (6,6%)
Grandes documentales: 287.000 (3,8%)
Malas lenguas: 388.000 (5,7%)
Concierto homenaje al pueblo de La Palma: 126.000 (1,9%)
Mi casa flotante: 73.000 (1%)
RTVE es cine: 75.000 (0,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 324.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 471.000 (16,3%)
Mañaneros 360: 733.000 (9,8%)
Antena 3
Espejo público: 296.000 (12,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 701.000 (16%)
La ruleta de la suerte: 1.503.000 (22,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 155.000 (9,5%)
El programa de AR: 330.000 (13,9%)
Vamos a ver: 551.000 (9,1%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 182.000 (13,5%)
Aruser@s: 257.000 (12,5%)
Al rojo vivo: 246.000 (7,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 8.000 (0,6%)
Alerta cobra: 38.000 (2,2%)
Alerta cobra: 84.000 (4%)
En boca de todos: 192.000 (6,6%)
La 2
España a ras de cielo: 19.000 (2,5%)
Zoom tendencias: 12.000 (1,1%)
Zoom tendencias: 12.000 (1%)
Las Galápagos, la frontera del mundo: 29.000 (1,8%)
Saber vivir: 41.000 (2,3%)
Aquí hay trabajo: 15.000 (0,7%)
La aventura del saber: 16.000 (0,7%)
El chef errante: 19.000 (0,8%)
Culturas 2: 7.000 (0,3%)
El western de La 2 “Colinas ardientes”: 94.000 (2,9%)
El cazador: 113.000 (1,8%)
Saber y ganar: 196.000 (2,3%)
*En elaboración...
- La UDEF registra por orden de Pedraz las propiedades de un exviceministro de Chávez y de un empresario venezolano
- La odisea de una madre y un niño de casi 3 años para llegar al colegio: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Los expertos defienden el periodo de adaptación en infantil: 'No aplicarlo tiene consecuencias en el aprendizaje
- El precio del euríbor hoy, 24 de septiembre: la cosa se complica para los que tienen hipotecas
- Barruelo de Santullán, el pueblo que ganó 62 vecinos en un año con vivienda barata y 'bonificaciones fiscales
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- MM Fiber Packaging cierra su fábrica de Montcada, despide a 91 trabajadores y se lleva la producción a Madrid
- No podemos mantener una sociedad de 'paguitas'