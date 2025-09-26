Mar Flores lanza un histórico zasca a Terelu Campos tras los últimos acontecimientos

Ha pasado una semana desde que Terelu Campos celebrase su 60 cumpleaños con una fiesta rodeada de rostros conocidos y con un posado que sigue dando que hablar. La imagen junto a Carlo Costanzia, su hija Alejandra Rubio y Carlo Costanzia padre se convirtió en uno de los grandes temas de la noche y, aunque ya había confesado que no le gustó, la modelo ha vuelto a pronunciarse con más contundencia.

En un encuentro con los medios durante su último evento, Mar Flores, tranquila y sonriente, no escondió su opinión: “¿Para qué me voy hacer la tonta? No me pareció algo que hubiera que haber hecho. Yo no lo habría comentado si no lo preguntáis, porque afecta a otras personas, pero me parece que era innecesario”.

La empresaria quiso recalcar que su relación con su hijo Carlo no se ha visto afectada, dejando claro que su hijo le explicó que no pudo acudir por motivos laborales. “Me dijo que no podía, que tenía trabajo. Lo importante es que mis hijos están en mi casa, vengan o no vengan, lo importante es que me arropan”, afirmó. Y fue entonces cuando dejó la frase más comentada de la noche: “No necesitamos una foto para justificar que nos queremos”.

La indirecta hacia Terelu se interpretó como un auténtico zasca, pero Mar Flores todavía guardaba un comentario más. Preguntada directamente por su relación con la colaboradora de Telecinco, zanjó el asunto con ironía: “¿Tú has visto ‘De viernes’? Yo lo vi también”. Una respuesta breve, cortante y con doble sentido que encendió todas las alarmas, abandonando en ese momento el photocall.

De esta forma, Mar Flores vuelve a demostrar que, lejos de quedarse callada, no duda en contestar con elegancia pero también con dureza cuando siente que se ha cruzado una línea. La guerra de zascas entre la modelo y Terelu Campos parece estar lejos de terminar.