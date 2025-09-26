Gracia Olayo presenta 'Nails': "Aunque el mundo audiovisual está cambiando, falta mucho por hacer, porque las mujeres aún somos minoría"

En el marco del South International Series Festival de Cádiz, 'Nails' ha reunido a parte de su elenco para presentar esta nueva comedia de SkyShowtime. Gracia Olayo, Teresa Cuesta y Marimar Vega conversaron con YOTELE sobre la experiencia de dar vida a un grupo de mujeres que, desde un salón de uñas, deciden replantearse su vida y buscar su lugar en el mundo. Entre risas y reflexiones, las actrices explican cómo recibieron el guion, qué aporta cada personaje al grupo y cómo la serie aborda, desde el humor, temas de libertad, amistad y empoderamiento femenino.

YOTELE: ¿Cuál fue la primera impresión al leer el guion de 'Nails'?

TERESA CUESTA: Maravilloso. Cuando tú te ríes ya en tu casa leyendo un guion, la cosa ya pinta bien.

MARIMAR VEGA: A mí me emocionó mucho que en ficción, cuyo propósito es divertir, además se pudiera hablar de que todos paremos un poco y observemos si estamos realmente viviendo lo que queremos o lo que nos han dicho toda la vida que hay que hacer. Poder decir eso en comedia es delicioso. Y más en el mundo de la mujer.

GRACIA OLAYO: La escritura ya estaba ahí, con todo eso que nos ayudó muchísimo. No solo nos encantó el guion, sino que tenía mucha sustancia, mucha salsita para podernos realizar como actrices en esas historias.

YOTELE: Sois un grupo de cuatro mujeres. ¿Qué papel cumple cada personaje dentro del grupo? ¿Qué aporta cada una?

GRACIA OLAYO: Al final todas vivimos lo mismo desde perfiles distintos, y nos une el objetivo común de encontrar nuestro sitio y nuestra libertad. Yo creo que Irene, el personaje mayor, aporta la mirada de otra generación. Descubre nuevas opciones y actitudes y se nutre de las demás, igual que nosotras de ella. Hay un intercambio constante.

TERESA CUESTA: Vanessa aporta fuerza para sumarse a lo que proponen las demás. Quizá nunca se habría planteado esas cosas, pero al verlas se lanza y dice: “Ah, pues también se puede ir por aquí”.

MARIMAR VEGA: Y Marilice es un poco inconsciente, la que a veces las empuja a ser irresponsables, porque Lina es la más consciente y racional.

YOTELE: La serie reflexiona sobre el papel de la mujer en el mundo actual. ¿Os hizo reflexionar a vosotras de alguna manera?

GRACIA OLAYO: La reflexión la llevamos desde hace años. Somos mujeres que ya hemos estado en esa búsqueda de nuestro lugar. Hay un momento de la vida en el que te lo planteas, antes o después, pero todos tenemos que pasar por ahí. En 'Nails' está muy bien explicado, pero son cosas que venimos viviendo desde hace tiempo.

YOTELE: Alguien podría pensar en un primer visionado que es una serie “antifeminista” porque alguna decide quedarse en casa a pesar de estar superempoderada con un gran trabajo, pero en realidad es lo contrario: cada personaje elige lo que quiere hacer, y no hay nada más feminista que eso. ¿Lo veis así?

MARIMAR VEGA: Justamente Araceli quería contar eso, no decir qué está bien o mal, sino mostrar diferentes opciones. Por eso eligió un salón de uñas, un lugar donde confluyen distintas edades, nacionalidades e historias. Aquí puedes ver varias opciones de vida, no todas, pero sí muchas. Y el chiste está en que encuentres la tuya.

TERESA CUESTA: Todos los personajes parten de realidades diferentes y van hacia puntos distintos, con sus mundos y sus relaciones. No hay un camino correcto, sino el de cada una.

YOTELE: ¿Entendéis la decisión de vuestros personajes de cambiar su vida y dar un giro de 180 grados?

GRACIA OLAYO: Sí, perfectamente. Si no estás a gusto con tu vida, buscas. Y en este caso encuentran ese confesionario maravilloso que es un salón de uñas.

MARIMAR VEGA: Es interesante porque no todas eran conscientes de que estaban inconformes. La cuestión se pone sobre la mesa y entonces una dice: “Pues igual yo toda la vida me habría quedado igual si no llego a darme cuenta”. Lo bonito es que la amistad y la escucha te pueden abrir los ojos.

TERESA CUESTA: Ver otras posibilidades en la ficción o en la vida real hace que se encienda una chispa y decidas ir a por todas.

YOTELE: Venimos de 'Valeria' y ahora 'Nails', ambas con grupos de mujeres y creadas por mujeres. ¿Está cambiando el audiovisual en España hacia más historias femeninas?

GRACIA OLAYO: Un poquito. Falta mucho, pero es cierto que cada vez participan más guionistas mujeres, aunque todavía son minoría. Está en proceso y en progreso.

TERESA CUESTA: Desde el guion ya hay mujeres y eso abre camino. También directoras y productoras que tenemos mucho que contar.