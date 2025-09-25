Vox amenaza con eliminar a Marc Giró tras su monólogo en 'Late Xou' en La 1: "Despedido fulminantemente"

El diputado de Vox Manuel Mariscal Zabala ha vuelto a cargar contra RTVE. En esta ocasión, el representante de la formación en la Comisión de Control Parlamentario ha puesto en el punto de mira a Marc Giró, presentador de 'Late Xou', asegurando que será “despedido fulminantemente” si su partido llega a tener control sobre la corporación pública.

El origen de la polémica se encuentra en el monólogo de Giró durante la emisión del martes 23 de septiembre. El presentador abrió el programa ironizando sobre el “varón español”, al que describió como alguien perseguido por la “ideología de género” —esa que, dijo, “no te permite desplegar libremente tu hombría”— y que, al mismo tiempo, “se dedica a perseguir inmigrantes”. Giró añadió que “el varón español siempre tendrá su espacio en RTVE, la televisión de todes” y, acto seguido, dio paso a un “ejemplar típico de varón español”: Òscar Camps, fundador de la ONG Open Arms.

La entrevista no tardó en tensar el ambiente político. Giró preguntó a Camps si rescataría a un político que defiende hundir los barcos de su organización, como Santiago Abascal sugirió hace unas semanas. El activista respondió con firmeza: “Rescatar no es opcional, es una obligación legal. Todo capitán está obligado a prestar ayuda a quien lo necesite en el mar sin tener en cuenta ni condición ni bandera”.

La reacción de Vox fue inmediata. Mariscal publicó en redes sociales que “Marc Giró cobra 3.800 euros por programa con dinero procedente de las arcas públicas. Cuando Vox llegue a RTVE será despedido fulminantemente por reírse de los españoles”. Este mensaje se suma a una serie de advertencias de la ultraderecha hacia profesionales de la radiotelevisión pública, como la promesa de Abascal de cancelar 'Malas lenguas' o los ataques contra periodistas como Javier Ruiz.