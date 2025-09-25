Silvia Intxaurrondo se apresura a frenar un bulo en directo sobre el caso del novio de Ayuso y el fiscal general que lanzó una de sus colaboradoras: "Perdona..."

La justicia está este otoño a pleno rendimiento con causas que afectan nuestros políticos y los porgramas de actualidad se están nutriendo de todas estas novedades para rellenar la escaleta de sus programas. A los casos de Ábalos y Begoña Gómez, se les suman el del novio de Ayuso y el fiscal general, del que se ha hablado esta mañana en 'La hora de La 1'.

Fue una de las colaboradoras la que defendió al juez Hurtado, por la decisión de citar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso: "El señor Hurtado ha sido objeto de críticas feroces por parte de la izquierda. Se ha dicho que ha hecho una instrucción injusta, que formaba parte de un aparato para menoscavar la labor del Fiscal General del Estado y ahora, sin embargo, el señor Hurtado ha pasado de ser bestia negra a una persona muy justa porque ha pedido a Miguel Ángel Rodríguez que testifique también como parte de todo lo que ocurrió aquellos días".

"Por lo tanto, hay que ser prudentes porque de los jueces nos gustan determinadas cosas, los cirticamos, luego resulta que está muy bien porque oye, fíjate qué valentía, que pone sobre la mesa que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo un papel relevante en aquellas horas", se quejaba. Escuchando los agrumentos, Silvia Intxaurrondo tuvo que interrumpirla para desmentir lo que estaba exponiendo.

"Solo una cuestión porque Hurtado sí es cierto que se negó a llamar a declarar a González Amador, lo que se sucede es que al juez Hurtado le obligan y es una instancia superior la que le pega el tirón de orejas, pero el juez Hurtado dijo que no", sentenció la presentadora.