'En boca de todos'
Sarah Santaolalla estalla contra Ortega Smith y le acusa sin titubeos: "Es usted un fascista"
La colaboradora y el político protagonizaron un tenso encontronazo por la migración
Sarah Santaolalla ha protagonizado esta mañana un tenso encontronazo con Ortega Smith, días después de que Javier Ruiz la defendiera en una entrevista. La discusión entre la colaboradora y el político han discutido por la migración en España.
Y esa discusión se ha producido en el programa de Cuatro 'En boca de todos', donde Javier Ortega Smith, de Vox, mostrara su postura contraria a los migrantes: "La solución pasa por una política de inmigración con sentido común. Los 2.000 millones de euros que el Estado destina a mantener estos centros y a inmigrantes ilegales deberían servir, por ejemplo, para subir las pensiones a las viudas y mejorar los sueldos de nuestros soldados que arriesgan su vida por España".
Unas palabras que hacían saltar a Sarah Santaolalla: "Este señor tiene un apellido que no suena muy español y está en busca y captura en Gibraltar, donde es considerado delincuente. Si aplicamos su lógica de expulsar a los inmigrantes delincuentes, podríamos empezar expulsándolo a él".
El político de Vox se defendía de la colaboradora: "Que mi abuelo emigrara de Inglaterra a Argentina no me inhabilita para haber nacido en Madrid y ser español". "Tan español como cualquier hijo de marroquí nacido en España", respondía contundente Santaolalla.
La polémica se encendió aún más con la última frase de Ortega Smith: "Gibraltar español y los menas a su casa" y Sarah Santaolalla sentenciaba: "Ortega Smith, usted es un fascista".
