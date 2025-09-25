Lluvia de famosos en la noche 1.000 de WAH: el show inmersivo celebra un hito histórico con su quinta temporada

"WAH Show" volvió a demostrar que es mucho más que un espectáculo musical. En una noche marcada por el estreno de su quinta temporada y la celebración de su función número 1000, el show inmersivo que combina música, gastronomía y una puesta en escena de gran formato convirtió IFEMA Madrid en epicentro cultural y social.

La gala, presentada por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell, desplegó alfombra roja y reunió a una constelación de rostros conocidos. Presentadores como Mariló Montero, Sandra Golpe y Joaquín Prat, el chef Pepe Rodríguez, la actriz Eva Isanta o el actor El Langui fueron algunos de los invitados que se sumaron a la celebración, en una velada que ya es historia para la capital.

Desde su nacimiento en 2021, tras años de gestación y ensayos, "WAH Show" se ha consolidado como el espectáculo más rompedor de Europa. En apenas cuatro años ha reunido a más de 450.000 espectadores, ha celebrado 150 grandes eventos privados y se ha convertido en espacio de referencia para marcas internacionales, recibiendo reconocimientos como el premio Evento Plus o el Travellers’ Choice de Tripadvisor en 2024 y 2025.

La quinta temporada llega con un setlist renovado, nuevos números musicales y una propuesta gastronómica reinventada en el "Food Hall", que permite viajar por sabores de todo el mundo sin perder la esencia que ha conquistado al público: la emoción, el impacto visual y la energía colectiva de la música en directo.

Con funciones de jueves a domingo en el Espacio WAH, el show mantiene su narrativa distópica donde la música está prohibida por la Nación Omega y solo la resistencia WAH puede mantenerla viva. Una metáfora que, tras 1.000 noches, reafirma su lema: "Save the music!".