Audiencias 24/09/2025
'Juego de pelotas' frena su caída y lidera por la mínima frente a 'Los archivos secretos del NO-DO', que baja tras su estreno
'Directo al grano' marca mínimo, pero roza el doble dígito en su franja
'Juego de pelotas' frena su caída después de dos semanas de descenso. El concurso que presenta Juanra Bonet repite el dato de la semana pasada, pero esta vez lidera con un 11,9% y 798.000 espectadores.
Ese liderazgo es gracias a la bajada de 'Los archivos secretos del NO-DO', que anotan un 11,3% y 12,4% en sus dos episodios. Una notable pérdida de audiencia respecto a su estreno, pero el formato se mantiene en buenos datos.
Por su parte, 'La agencia' vuelve a ceder 3 décimas y se conforma en tercera opción con un 9% y 638.000 seguidores. Le siguen a mayor distancia 'El Blockbuster' (6,9%) en Cuatro y 'El Taquillazo' (4,2%) en laSexta.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,5% y 1.631.000
Juego de pelotas 11,9% y 798.000
La 1
La revuelta: 12,2% y 1.353.000
Los archivos secretos del NO-DO: 11,3% y 872.000 / 12,4% y 588.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7,8% y 870.000
La agencia: 9% y 638.000
Cuatro
First Dates: 5,5% y 600.000 / 8,5% y 958.000
El Blockbuster: Sicario: El día del soldado: 6,9% y 384.000
laSexta
laSexta Clave: 5,5% y 553.000
El intermedio: 7% y 791.000
Imperio: 4,2% y 267.000
La 2
Cifras y letras: 3,6% y 378.000 / 6,3% y 710.000
Los archivos del no-do: 2,4% y 274.000
Grantchester: 1,4% y 88.000
LATE NIGHT
La 1
España: el siglo XX en color: 12,7% y 299.000
Antena 3
Juego de pelotas: 7,9% y 221.000
Telecinco
La agencia: 6,9% y 239.000
laSexta
Cine: Tres metros sobre el cielo: 3,2% y 70.000
Cuatro
El Desmarque: 2,3% y 39.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,2% y 1.218.000
Y Ahora Sonsoles: 11% y 760.000
Pasapalabra: 20,5% y 1.697.000
La 1
Directo al grano: 9,9% y 812.000
Valle Salvaje: 11,4% y 775.000
La promesa: 13,5% y 887.000
Malas lenguas: 9,9% y 707.000
Aquí la tierra: 12,6% y 1.099.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,6% y 590.000
El diario de Jorge: 9,2% y 611.000
Agárrate al sillón: 7,8% y 663.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,4% y 504.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 364.000
laSexta
Zapeando: 5,6% y 468.000
Más Vale Tarde: 5,7% y 388.000
La 2
Saber y ganar: 2,5% y 221.000 / 6,6% y 595.000
Grandes Documentales: 4,8% y 387.000
Malas lenguas: 5,6% y 376.000
Mi casa flotante: 1,7% y 120.000
Carreteras extremas: 1,3% y 99.000
RTVE es cine : 3,3% y 226.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,6% y 279.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,1% y 807.000
La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.469.000
La 1
La Hora de La 1: 17,7% y 320.000
Mañaneros 360: 14,4% y 419.000 / 10% y 774.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,9% y 170.000
El programa de AR: 14% y 335.000
Vamos a ver: 10,2% y 625.000
laSexta
Aruser@s: 12,1% y 161.000 / 14,7% y 300.000
Al Rojo Vivo: 8,4% y 279.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,1% y 15.000 / 1,7% y 29.000 / 2,7% y 57.000
En boca de todos: 6,4% y 188.000
La 2
El Cazador: 2,1% y 127.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.994.000
Telediario 1: 13,2% y 1.195.000
Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 883.000
laSexta Noticias 14H: 8,1% y 625.000
Noticias Cuatro 1: 6,5% y 437.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.937.000
Telediario 2: 11,9% y 1.237.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 790.000
laSexta Noticias 20H: 7,2% y 566.000
Noticias Cuatro 2: 4,6% y 355.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).
Mes: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).
