'Juego de pelotas' frena su caída y lidera por la mínima frente a 'Los archivos secretos del NO-DO', que baja tras su estreno

'Juego de pelotas' frena su caída después de dos semanas de descenso. El concurso que presenta Juanra Bonet repite el dato de la semana pasada, pero esta vez lidera con un 11,9% y 798.000 espectadores.

Ese liderazgo es gracias a la bajada de 'Los archivos secretos del NO-DO', que anotan un 11,3% y 12,4% en sus dos episodios. Una notable pérdida de audiencia respecto a su estreno, pero el formato se mantiene en buenos datos.

Por su parte, 'La agencia' vuelve a ceder 3 décimas y se conforma en tercera opción con un 9% y 638.000 seguidores. Le siguen a mayor distancia 'El Blockbuster' (6,9%) en Cuatro y 'El Taquillazo' (4,2%) en laSexta.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,5% y 1.631.000

Juego de pelotas 11,9% y 798.000

La 1

La revuelta: 12,2% y 1.353.000

Los archivos secretos del NO-DO: 11,3% y 872.000 / 12,4% y 588.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,8% y 870.000

La agencia: 9% y 638.000

Cuatro

First Dates: 5,5% y 600.000 / 8,5% y 958.000

El Blockbuster: Sicario: El día del soldado: 6,9% y 384.000

laSexta

laSexta Clave: 5,5% y 553.000

El intermedio: 7% y 791.000

Imperio: 4,2% y 267.000

La 2

Cifras y letras: 3,6% y 378.000 / 6,3% y 710.000

Los archivos del no-do: 2,4% y 274.000

Grantchester: 1,4% y 88.000

LATE NIGHT

La 1

España: el siglo XX en color: 12,7% y 299.000

Antena 3

Juego de pelotas: 7,9% y 221.000

Telecinco

La agencia: 6,9% y 239.000

laSexta

Cine: Tres metros sobre el cielo: 3,2% y 70.000

Cuatro

El Desmarque: 2,3% y 39.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,2% y 1.218.000

Y Ahora Sonsoles: 11% y 760.000

Pasapalabra: 20,5% y 1.697.000

La 1

Directo al grano: 9,9% y 812.000

Valle Salvaje: 11,4% y 775.000

La promesa: 13,5% y 887.000

Malas lenguas: 9,9% y 707.000

Aquí la tierra: 12,6% y 1.099.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,6% y 590.000

El diario de Jorge: 9,2% y 611.000

Agárrate al sillón: 7,8% y 663.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,4% y 504.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,4% y 364.000

laSexta

Zapeando: 5,6% y 468.000

Más Vale Tarde: 5,7% y 388.000

La 2

Saber y ganar: 2,5% y 221.000 / 6,6% y 595.000

Grandes Documentales: 4,8% y 387.000

Malas lenguas: 5,6% y 376.000

Mi casa flotante: 1,7% y 120.000

Carreteras extremas: 1,3% y 99.000

RTVE es cine : 3,3% y 226.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,6% y 279.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,1% y 807.000

La ruleta de la suerte: 21,3% y 1.469.000

La 1

La Hora de La 1: 17,7% y 320.000

Mañaneros 360: 14,4% y 419.000 / 10% y 774.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,9% y 170.000

El programa de AR: 14% y 335.000

Vamos a ver: 10,2% y 625.000

laSexta

Aruser@s: 12,1% y 161.000 / 14,7% y 300.000

Al Rojo Vivo: 8,4% y 279.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,1% y 15.000 / 1,7% y 29.000 / 2,7% y 57.000

En boca de todos: 6,4% y 188.000

La 2

El Cazador: 2,1% y 127.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.994.000

Telediario 1: 13,2% y 1.195.000

Informativos Telecinco 15H: 9,8% y 883.000

laSexta Noticias 14H: 8,1% y 625.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 437.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.937.000

Telediario 2: 11,9% y 1.237.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 790.000

laSexta Noticias 20H: 7,2% y 566.000

Noticias Cuatro 2: 4,6% y 355.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (12%), Telecinco (8,5%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,2%).

Mes: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (6%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).