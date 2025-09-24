'Supervivientes All Stars' arrasa en martes y logra su máximo, mientras 'Renacer' y 'Late Xou' se mantienen estables

La noche del martes tuvo como gran protagonista a 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. El reality de Telecinco vivió su mejor entrega de la temporada al firmar un 17,8% de cuota, lo que supone una subida de más de dos puntos respecto a la semana pasada.

El resto de ofertas se movieron con pocos cambios. 'Late Xou con Marc Giró' mantuvo prácticamente intacto el dato de su regreso, al cerrar con un 11,9%, mientras que la turca 'Renacer' se mantuvo en torno al 10,3% con un ligero repunte. En Cuatro, 'Código 10' subió medio punto hasta el 6,1%, y la nota negativa de la noche la puso laSexta: 'Tesoro o cacharro' se desplomó a un 3,3% tras perder 1,6 puntos en una semana.

En el access, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 14,9%, sacando más de dos puntos a 'La revuelta', que firmó un 12,8%. Durante el día, 'Sueños de libertad' brilló en la tarde con un 14,3% y 'Mañaneros 360' confirmó su fortaleza en la mañana con un 15%. La jornada dejó también buenos datos para 'Aruser@s', que creció hasta el 14,9%, y para 'El diario de Jorge', que alcanzó el doble dígito con un 10%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.476.000 (12,6%)

Late Xou con Marc Giró: 920.000 (11,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.760.000 (14,9%)

Renacer: 703.000 (10,3%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 968.000 (8,2%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.042.000 (17,8%)

laSexta

laSexta clave: 459.000 (4,4%)

El intermedio: 686.000 (5,8%)

Tesoro o cacharro: 259.000 (3,3%)

Cuatro

First dates: 580.000 (5,1%)

First dates: 868.000 (7,3%)

Código 10: 362.000 (6,1%)

La 2

Cifras y letras: 385.000 (3,6%)

Cifras y letras: 708.000 (6,1%)

Documaster: 175.000 (1,5%)

En busca del arte perdido: 106.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou con Marc Giró: 270.000 (6,6%)

La noche en 24h: Portada: 111.000 (5,4%)

Antena 3

Renacer: 115.000 (3,9%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 87.000 (2,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 88.000 (4,7%)

La 2

En busca del arte perdido: 107.000 (1,8%)

Redescubrir Venecia: 69.000 (1,9%)

Festivales de verano: 15.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 821.000 (10,2%)

Valle salvaje: 722.000 (10,3%)

La promesa: 769.000 (11%)

Malas lenguas: 679.000 (9,1%)

Aquí la Tierra: 1.001.000 (11%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.202.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 779.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.794.000 (20,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 694.000 (9%)

El diario de Jorge: 701.000 (10%)

Agárrate al sillón: 724.000 (8,2%)

laSexta

Zapeando: 462.000 (5,6%)

Más vale tarde: 386.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 462.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 374.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 539.000 (6,1%)

Grandes documentales: 250.000 (3,2%)

Malas lenguas: 384.000 (5,5%)

Mi casa flotante: 164.000 (2,2%)

Rutas increíbles: 120.000 (1,5%)

RTVE es cine: 102.000 (1,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 317.000 (17,4%)

Mañaneros 360: 439.000 (15%)

Mañaneros 360: 804.000 (10,2%)

Antena 3

Espejo público: 249.000 (10,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 773.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.596.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 164.000 (10%)

El programa de AR: 323.000 (13,6%)

Vamos a ver: 670.000 (10,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 180.000 (13,3%)

Aruser@s: 302.000 (14,9%)

Al rojo vivo: 291.000 (8,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,9%)

Alerta cobra: 43.000 (2,4%)

Alerta cobra: 51.000 (2,5%)

En boca de todos: 146.000 (4,9%)

La 2

España a ras de cielo: 18.000 (2,3%)

Pueblo de Dios: 16.000 (1,3%)

Guepardo: La trampa de la velocidad: 24.000 (1,4%)

Agrosfera: 11.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 4.000 (0,2%)

El chef errante: 20.000 (0,9%)

Culturas 2: 17.000 (0,7%)

El western de La 2 “El blanco, el amarillo y el negro”: 72.000 (2,2%)

El cazador: 114.000 (1,7%)

Saber y ganar: 178.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.925.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.240.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 918.000 (10,5%)

laSexta Noticias 14h: 627.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 438.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.017.000 (18,5%)

Telediario 2: 1.188.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 736.000 (6,7%)

laSexta Noticias 20h: 504.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,3%)

Matinal

Telediario matinal: 129.000 (16,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (15,1%)

El Matinal (Telecinco): 134.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (10,3%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,8%), La 2 (2,8%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).