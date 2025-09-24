Audiencias 23/09/2025
'Supervivientes All Stars' arrasa en martes y logra su máximo, mientras 'Renacer' y 'Late Xou' se mantienen estables
El reality de Telecinco se alza hasta el 17,8%, consiguiendo su mejor dato hasta el momento.
La noche del martes tuvo como gran protagonista a 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. El reality de Telecinco vivió su mejor entrega de la temporada al firmar un 17,8% de cuota, lo que supone una subida de más de dos puntos respecto a la semana pasada.
El resto de ofertas se movieron con pocos cambios. 'Late Xou con Marc Giró' mantuvo prácticamente intacto el dato de su regreso, al cerrar con un 11,9%, mientras que la turca 'Renacer' se mantuvo en torno al 10,3% con un ligero repunte. En Cuatro, 'Código 10' subió medio punto hasta el 6,1%, y la nota negativa de la noche la puso laSexta: 'Tesoro o cacharro' se desplomó a un 3,3% tras perder 1,6 puntos en una semana.
En el access, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 14,9%, sacando más de dos puntos a 'La revuelta', que firmó un 12,8%. Durante el día, 'Sueños de libertad' brilló en la tarde con un 14,3% y 'Mañaneros 360' confirmó su fortaleza en la mañana con un 15%. La jornada dejó también buenos datos para 'Aruser@s', que creció hasta el 14,9%, y para 'El diario de Jorge', que alcanzó el doble dígito con un 10%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.476.000 (12,6%)
Late Xou con Marc Giró: 920.000 (11,9%)
Antena 3
El hormiguero: 1.760.000 (14,9%)
Renacer: 703.000 (10,3%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 968.000 (8,2%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.042.000 (17,8%)
laSexta
laSexta clave: 459.000 (4,4%)
El intermedio: 686.000 (5,8%)
Tesoro o cacharro: 259.000 (3,3%)
Cuatro
First dates: 580.000 (5,1%)
First dates: 868.000 (7,3%)
Código 10: 362.000 (6,1%)
La 2
Cifras y letras: 385.000 (3,6%)
Cifras y letras: 708.000 (6,1%)
Documaster: 175.000 (1,5%)
En busca del arte perdido: 106.000 (1,3%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou con Marc Giró: 270.000 (6,6%)
La noche en 24h: Portada: 111.000 (5,4%)
Antena 3
Renacer: 115.000 (3,9%)
laSexta
Tesoro o cacharro: 87.000 (2,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 88.000 (4,7%)
La 2
En busca del arte perdido: 107.000 (1,8%)
Redescubrir Venecia: 69.000 (1,9%)
Festivales de verano: 15.000 (0,7%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 821.000 (10,2%)
Valle salvaje: 722.000 (10,3%)
La promesa: 769.000 (11%)
Malas lenguas: 679.000 (9,1%)
Aquí la Tierra: 1.001.000 (11%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.202.000 (14,3%)
Y ahora, Sonsoles: 779.000 (10,9%)
Pasapalabra: 1.794.000 (20,5%)
Telecinco
El tiempo justo: 694.000 (9%)
El diario de Jorge: 701.000 (10%)
Agárrate al sillón: 724.000 (8,2%)
laSexta
Zapeando: 462.000 (5,6%)
Más vale tarde: 386.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 462.000 (5,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 374.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: 539.000 (6,1%)
Grandes documentales: 250.000 (3,2%)
Malas lenguas: 384.000 (5,5%)
Mi casa flotante: 164.000 (2,2%)
Rutas increíbles: 120.000 (1,5%)
RTVE es cine: 102.000 (1,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 317.000 (17,4%)
Mañaneros 360: 439.000 (15%)
Mañaneros 360: 804.000 (10,2%)
Antena 3
Espejo público: 249.000 (10,4%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 773.000 (16,3%)
La ruleta de la suerte: 1.596.000 (22,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 164.000 (10%)
El programa de AR: 323.000 (13,6%)
Vamos a ver: 670.000 (10,5%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 180.000 (13,3%)
Aruser@s: 302.000 (14,9%)
Al rojo vivo: 291.000 (8,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)
Alerta cobra: 14.000 (0,9%)
Alerta cobra: 43.000 (2,4%)
Alerta cobra: 51.000 (2,5%)
En boca de todos: 146.000 (4,9%)
La 2
España a ras de cielo: 18.000 (2,3%)
Pueblo de Dios: 16.000 (1,3%)
Guepardo: La trampa de la velocidad: 24.000 (1,4%)
Agrosfera: 11.000 (0,6%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 4.000 (0,2%)
El chef errante: 20.000 (0,9%)
Culturas 2: 17.000 (0,7%)
El western de La 2 “El blanco, el amarillo y el negro”: 72.000 (2,2%)
El cazador: 114.000 (1,7%)
Saber y ganar: 178.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.925.000 (22,1%)
Telediario 1: 1.240.000 (14,2%)
Informativos Telecinco 15h: 918.000 (10,5%)
laSexta Noticias 14h: 627.000 (8%)
Noticias Cuatro 1: 438.000 (6,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.017.000 (18,5%)
Telediario 2: 1.188.000 (11%)
Informativos Telecinco 21h: 736.000 (6,7%)
laSexta Noticias 20h: 504.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,3%)
Matinal
Telediario matinal: 129.000 (16,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (15,1%)
El Matinal (Telecinco): 134.000 (11,1%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (10,3%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,8%), La 2 (2,8%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).
