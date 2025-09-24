Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 23/09/2025

'Supervivientes All Stars' arrasa en martes y logra su máximo, mientras 'Renacer' y 'Late Xou' se mantienen estables

El reality de Telecinco se alza hasta el 17,8%, consiguiendo su mejor dato hasta el momento.

'Supervivientes All Stars', 'Renacer' y 'Late Xou'

'Supervivientes All Stars', 'Renacer' y 'Late Xou' / Telecinco/Antena 3/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La noche del martes tuvo como gran protagonista a 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie'. El reality de Telecinco vivió su mejor entrega de la temporada al firmar un 17,8% de cuota, lo que supone una subida de más de dos puntos respecto a la semana pasada.

El resto de ofertas se movieron con pocos cambios. 'Late Xou con Marc Giró' mantuvo prácticamente intacto el dato de su regreso, al cerrar con un 11,9%, mientras que la turca 'Renacer' se mantuvo en torno al 10,3% con un ligero repunte. En Cuatro, 'Código 10' subió medio punto hasta el 6,1%, y la nota negativa de la noche la puso laSexta: 'Tesoro o cacharro' se desplomó a un 3,3% tras perder 1,6 puntos en una semana.

En el access, 'El hormiguero' volvió a imponerse con un 14,9%, sacando más de dos puntos a 'La revuelta', que firmó un 12,8%. Durante el día, 'Sueños de libertad' brilló en la tarde con un 14,3% y 'Mañaneros 360' confirmó su fortaleza en la mañana con un 15%. La jornada dejó también buenos datos para 'Aruser@s', que creció hasta el 14,9%, y para 'El diario de Jorge', que alcanzó el doble dígito con un 10%.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.476.000 (12,6%)

Late Xou con Marc Giró: 920.000 (11,9%)

Antena 3

El hormiguero: 1.760.000 (14,9%)

Renacer: 703.000 (10,3%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 968.000 (8,2%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 1.042.000 (17,8%)

laSexta

laSexta clave: 459.000 (4,4%)

El intermedio: 686.000 (5,8%)

Tesoro o cacharro: 259.000 (3,3%)

Cuatro

First dates: 580.000 (5,1%)

First dates: 868.000 (7,3%)

Código 10: 362.000 (6,1%)

La 2

Cifras y letras: 385.000 (3,6%)

Cifras y letras: 708.000 (6,1%)

Documaster: 175.000 (1,5%)

En busca del arte perdido: 106.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou con Marc Giró: 270.000 (6,6%)

La noche en 24h: Portada: 111.000 (5,4%)

Antena 3

Renacer: 115.000 (3,9%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 87.000 (2,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 88.000 (4,7%)

La 2

En busca del arte perdido: 107.000 (1,8%)

Redescubrir Venecia: 69.000 (1,9%)

Festivales de verano: 15.000 (0,7%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 821.000 (10,2%)

Valle salvaje: 722.000 (10,3%)

La promesa: 769.000 (11%)

Malas lenguas: 679.000 (9,1%)

Aquí la Tierra: 1.001.000 (11%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.202.000 (14,3%)

Y ahora, Sonsoles: 779.000 (10,9%)

Pasapalabra: 1.794.000 (20,5%)

Telecinco

El tiempo justo: 694.000 (9%)

El diario de Jorge: 701.000 (10%)

Agárrate al sillón: 724.000 (8,2%)

laSexta

Zapeando: 462.000 (5,6%)

Más vale tarde: 386.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 462.000 (5,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 374.000 (5,3%)

La 2

Saber y ganar: 539.000 (6,1%)

Grandes documentales: 250.000 (3,2%)

Malas lenguas: 384.000 (5,5%)

Mi casa flotante: 164.000 (2,2%)

Rutas increíbles: 120.000 (1,5%)

RTVE es cine: 102.000 (1,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 317.000 (17,4%)

Mañaneros 360: 439.000 (15%)

Mañaneros 360: 804.000 (10,2%)

Antena 3

Espejo público: 249.000 (10,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 773.000 (16,3%)

La ruleta de la suerte: 1.596.000 (22,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 164.000 (10%)

El programa de AR: 323.000 (13,6%)

Vamos a ver: 670.000 (10,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 180.000 (13,3%)

Aruser@s: 302.000 (14,9%)

Al rojo vivo: 291.000 (8,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 6.000 (0,5%)

Alerta cobra: 14.000 (0,9%)

Alerta cobra: 43.000 (2,4%)

Alerta cobra: 51.000 (2,5%)

En boca de todos: 146.000 (4,9%)

La 2

España a ras de cielo: 18.000 (2,3%)

Pueblo de Dios: 16.000 (1,3%)

Guepardo: La trampa de la velocidad: 24.000 (1,4%)

Agrosfera: 11.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)

La aventura del saber: 4.000 (0,2%)

El chef errante: 20.000 (0,9%)

Culturas 2: 17.000 (0,7%)

El western de La 2 “El blanco, el amarillo y el negro”: 72.000 (2,2%)

El cazador: 114.000 (1,7%)

Saber y ganar: 178.000 (2,1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.925.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.240.000 (14,2%)

Informativos Telecinco 15h: 918.000 (10,5%)

laSexta Noticias 14h: 627.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 438.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.017.000 (18,5%)

Telediario 2: 1.188.000 (11%)

Informativos Telecinco 21h: 736.000 (6,7%)

laSexta Noticias 20h: 504.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 350.000 (4,3%)

Matinal

Telediario matinal: 129.000 (16,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 172.000 (15,1%)

El Matinal (Telecinco): 134.000 (11,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (11,7%), Telecinco (10,3%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,8%), La 2 (2,8%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (11,5%), Telecinco (9,2%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,1%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  2. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  3. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  4. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  5. Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
  6. Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
  7. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  8. Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

'Supervivientes All Stars' arrasa en martes y logra su máximo, mientras 'Renacer' y 'Late Xou' se mantienen estables

'Supervivientes All Stars' arrasa en martes y logra su máximo, mientras 'Renacer' y 'Late Xou' se mantienen estables

tado°usa la IA para conseguir ahorros de hasta un 55% y reducción masiva de emisiones en calefacción

tado°usa la IA para conseguir ahorros de hasta un 55% y reducción masiva de emisiones en calefacción

Detenido un cura y alto cargo de la Archidiócesis de Toledo por tener 'cocaína rosa'

Detenido un cura y alto cargo de la Archidiócesis de Toledo por tener 'cocaína rosa'

Cada vez más conductores quieren una moto, pero el presupuesto sigue disminuyendo

Cada vez más conductores quieren una moto, pero el presupuesto sigue disminuyendo

UCRANIA DIRECTO | Trump dice que la guerra de Ucrania ha demostrado que Rusia es un "tigre de papel"

UCRANIA DIRECTO | Trump dice que la guerra de Ucrania ha demostrado que Rusia es un "tigre de papel"

Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez peinado | EN DIRECTO

Begoña Gómez, a juicio: reacciones al procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez por parte del juez peinado | EN DIRECTO

Cinco detenidos por robar y agredir con una defensa eléctrica a una pareja que estaba en un coche en Cornellà

Cinco detenidos por robar y agredir con una defensa eléctrica a una pareja que estaba en un coche en Cornellà

El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que si la juzgan por malversación lo hará un jurado

El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que si la juzgan por malversación lo hará un jurado