'33 días', la primera serie de Carles Porta, llega a Atresplayer con actores de 'La casa de papel' y 'El Príncipe'

Atresplayer ha presentado su nueva serie, '33 días', en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se trata además de la primera ficción creada por el periodista Carles Porta, creador del exitoso 'Crims'. De hecho, el catalán no abandona el true crime, ya que la historia que cuenta es real, la de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios.

Además, para el reparto la serie se ha fijado en actores de renombre, como José Manuel Poga ('La casa de papel') y Pau Durà ('El príncipe', 'Merlí'). Ambos se ponen en la piel de Prieto, uno fugitivo y Pau García, uno de los mossos d'esquadra que intenta darle caza. A ellos se unen Julián Villagrán como Calatrava, el otro fugitivo y Nausica Bonnín que interpreta a la agente Clara Moyano, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

’33 días’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media. Cuenta con Montse García, Pablo F. Masó, Tono Folguera y Guille Cascante como productores ejecutivos. Javier Olivares y Jordi Calafí son los guionistas de la serie, que estará dirigida por Anaïs Pareto Onghena.

Así es '33 días'

Juan José Prieto (José Manuel Poga) y Mateo Calatrava (Julián Villagrán) son los protagonistas de una fuga trepidante que mantuvo en vilo a toda la Policía Autonómica de Cataluña durante los 33 días que resistieron acorralados en la sierra hasta su detención.

Dos presos fugitivos que, en octubre del 2001, escapan de la cárcel de Lleida con un plan diseñado durante meses consiguen activar a todos los cuerpos de seguridad del estado y mantener alerta a la población.

La serie recrea esta fuga, inspirada en la real, poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos y en los propios fugados a los que se les complica su plan y deben improvisar.

Los Mossos, un cuerpo policial recién creado, se ve cuestionado por el resto de las instituciones que cuestionan su bisoñez. Las críticas arrecian cuando la fuga se complica, y el desgaste y la frustración, empiezan a minar a los implicados.

En su exhaustiva investigación los Mossos van descubriendo la insólita relación que se crea entre Prieto, un criminal sin escrúpulos y Calatrava, un delincuente adicto, sensible e instruido, al que acaba protegiendo en la cárcel de los demás y hasta de sí mismo.

Una fuga en la que nos adentramos en el juego de admiración y dependencias que se ha urdido entre ellos, una relación tan intensa y pasional que provoca un desenlace inesperado.

PERSONAJES

JOSÉ MANUEL POGA ES JUAN JOSÉ PRIETO

Condenado por asesinato y considerado un recluso peligroso, cumple su pena en la prisión de Lleida, donde se hace respetar -y a menudo temer- tanto por los funcionarios como por los demás internos. Envolvente y carismático, tiene vigor físico, fuerza mental, sentido del humor y una actitud desacomplejada que le mantiene a flote frente a cualquier avatar. También tiene un elevado concepto de la lealtad que en su fuga con Calatrava se verá puesto a prueba.

JULIÁN VILLAGRÁN ES MATEO CALATRAVA

Exdrogadicto y autor reincidente de múltiples robos de poca envergadura, es también una persona sensible, culta, reflexiva, con inquietudes intelectuales y arrepentida de la vida que ha llevado. Es esa vida la que ha terminado conduciéndolo a prisión, pero todo cambiará para él allí dentro una vez que Prieto lo acoja bajo su protección. El vínculo que se establece entre ambos será tan fuerte que Calatrava llegará a jugarse el todo por el todo pasa sacar a su compañero de la cárcel.

NAUSICAA BONNÍN ES CLARA MOYANO

Subinspectora de los Mossos d’Esquadra, tiene un pasado tanto familiar como personal que la vincula a la Guardia Civil, lo que, de entrada, la hace sospechosa a los ojos de Pau Garcia, su superior. Sin entenderse el uno al otro y sin llevarse bien, ambos se verán obligados a colaborar, pues de ellos depende la captura de los peligrosos fugitivos y la restitución al cuerpo de los Mossos del buen nombre y la credibilidad policial.

PAU DURÀ ES PAU GARCÍA

Inspector de los Mossos d’Esquadra al mando de la unidad que dirige la caza y captura de los fugitivos del penal de Lleida, carga con una mochila personal en forma de trauma familiar que no le deja desenvolverse con la necesaria lucidez y tranquilidad de ánimo. Tras no pocos choques con su segunda de a bordo, Clara Moyano, terminará comprendiendo que solo una colaboración estrecha y leal entre ambos puede llevar a buen fin la compleja misión que se les ha encomendado.

MANEL SANS ES RICARDO OLMEDO

Veterano y esquivo delincuente que siempre ha conseguido salir indemne de todas las actividades ilegales en que se embarcaba, fue el iniciador y maestro de Prieto en cualquier variante de oficio delictivo. Desde entonces han conservado una amistad y una camaradería de barrio que facilita que Prieto recurra a él cada vez que se ve metido en líos. Pero todo, incluso para alguien como Olmedo, tiene un límite.

ILONA RIZZO ES ROSARIO JIMÉNEZ

Exesposa de Prieto, con quien ya no mantiene relación, y nativa y vecina del mismo barrio que este y Olmedo, paga el precio social de que se la siga vinculando a un asesino. Ella lo sufre por sí misma, pero sobre todo por Mònica, la hija que tuvo con Prieto y que hoy se ve igualmente señalada. Pondrá en juego toda su bravura para que eso deje de ocurrir

ISABEL ROCATTI ES ISABEL PERALTA

Madre de Calatrava, que lo tuvo que criar a solas desde que el marido de ella y padre de él se largó de casa, fue siempre la gran aliada y protectora de su hijo… hasta que comprendió que ese exceso de protección había convertido a Mateo en un hombre débil y pusilánime incapacitado para la vida en la selva social. Aun así, nunca ha dejado de velar por él y así seguirá siendo hasta el último suspiro.

ALICIA REYERO ES TERESA

Esposa de Pau Garcia, es la persona que evidencia el drama familiar en que vive el inspector de los Mossos tras el fallecimiento en accidente de su hijo adolescente. Teresa nunca superó esa pérdida, lo que, mientras la relación de pareja se va deteriorando, impide en la práctica que el propio Pau también la supere.

MAITE BUENAFUENTE ES CONSUELO VILLOSLADA

Madre de Clara Moyano, septuagenaria y afectada por demencia senil, vive con la subinspectora, quien sufre porque su trabajo le impide prestarle toda la atención que debería y que considera que se merece.

LUPE CANO ES SELMA

Mujer latinoamericana que ayuda a Clara Moyano en el cuidado de su madre, terminará convirtiéndose no solo en una aliada doméstica de la subinspectora, sino incluso en una especie de confesora y asesora personal.

XAVI SÁEZ ES MATEU NOGUERA

Alto cargo de los Mossos y mando directo de Pau Garcia, es el hombre que, como eslabón entre el desempeño puramente policial y los dictados políticos de sus superiores, nada entre dos aguas y reparte besos en los culos de arriba mientras que sacude patadas en los culos de abajo. Se convertirá en el mayor tormento de Garcia durante ese mes largo en que los fugitivos permanezcan fuera de control.

BLANCA PARÉS ES IRENE VALLÈS

Una de los dos agentes tiroteados por Prieto y Calatrava en su huida, tras su pronto restablecimiento solicitará su traslado provisional al equipo que encabeza la operación de captura de los mismos, del cual pasará a ser un eslabón fundamental. Su motivación viene multiplicada por el grave estado en que quedó su compañero a raíz de los disparos de los fugados.

JOAN SOLÉ ES JAUME HURTADO

Miembro de la unidad de los Mossos comandada por Pau Garcia, terminará haciendo de puente entre este y Clara Moyano, pues comprende las razones de ambos para actuar como actúan y los aprecia a los dos. Su rol en el operativo sostenido durante más de un mes para capturar a los fugitivos de Lleida también tendrá momentos importantes.

ARNAU CASANOVAS ES RAFAEL NOTARIO

Segundo agente tiroteado por Prieto y Calatrava en su fuga, correrá peor suerte que su compañera Irene, pues quedará parapléjico y, como consecuencia, verá cómo su carrera en los Mossos d’Esquadra toca a su fin de tan dramática manera.

ALBA PUJOL ES BERTA RIUS

Contratada como directora de comunicación de los Mossos d’Esquadra en un momento en que el prestigio social y la reputación policial del cuerpo están a punto de desmoronarse, su labor será bregar con la jauría de los medios y conseguir colocar en ellos mensajes esperanzadores que permitan recuperar la confianza de la gente en la labor de las fuerzas de seguridad autonómicas.

Atresplayer alcanza 700.000 suscriptores

La serie se suma al amplio catálgo de cotenidos de Atresplayer, que ha alcanzado los 700.000 suscriptores mensuales. La plataforma contará además en este final de año con ‘Mar afuera’ (cada domingo un nuevo episodio), ‘La Ruta. Vol. 2: Ibiza’ (octubre) y ‘Las hijas de la criada’ (noviembre).