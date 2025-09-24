Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Imprevisto

Oriana Marzoli, muy preocupada por el descuido que sufre en directo con su vestido: "¿Se me ve mucho?"

La colaboradora fue alertada por su compañero del percance que había sufrido su vestimenta

Oriana Marzoli en 'El loco amor'

Oriana Marzoli en 'El loco amor' / Mediaset Infinity

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego buscan hacer parejas cada tarde en 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity. Sin embargo, la pareja hoy ha sufrido un descuido que ha preocupado y mucho a Oriana Marzoli, ya que ha tenido que ver con su vestido.

La exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba apuntado los pros y contra de los pretendientes de una soltera cuando su compañero la alertó del percance que había sufrido: "Te has manchado el vestido".

"¡No!. Es enserio no me digas eso. ¡No, no!. Eso sí que es un drama", respondía Marzoli. "Se vienen llantos, se vienen lloros", añadía con gracia el presentador. "Que alguien traiga un trapo bañado en leche”, ordenaba a continuación.

Mientras tanto, Oriana miraba con preocupación la mancha del vestido, fruto del mismo rotulador que usaba para anotar en la pizarra: "Qué asco. ¿Se me ve mucho?. Que alguien me compre otro vestido", concluyó la colaboradora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
  2. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  3. José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
  4. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  5. Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
  6. Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
  7. La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
  8. Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol

Milei pide aplicar la "motosierra" en la ONU y se equipara con Trump como líder global

Milei pide aplicar la "motosierra" en la ONU y se equipara con Trump como líder global

Oriana Marzoli, muy preocupada por el descuido que sufre en directo con su vestido: "¿Se me ve mucho?"

Oriana Marzoli, muy preocupada por el descuido que sufre en directo con su vestido: "¿Se me ve mucho?"

El truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio

El truco viral para guardar las bolsas del supermercado para ahorrar espacio

Lo que me dijo una paciente sobre su cuerpo y me rompió como psicólogo

Lo que me dijo una paciente sobre su cuerpo y me rompió como psicólogo

Telefónica ficha en Indra a su nuevo director de comunicación

Telefónica ficha en Indra a su nuevo director de comunicación

Alonso: "Si tenemos un coche competitivo en 2026 es más posible que lo deje"

Alonso: "Si tenemos un coche competitivo en 2026 es más posible que lo deje"

La solución de espacio que necesitas para el cambio de armario cuesta menos que un abrigo

La solución de espacio que necesitas para el cambio de armario cuesta menos que un abrigo

China cede ante Trump y renuncia a los beneficios de los países en desarrollo en el comercio internacional

China cede ante Trump y renuncia a los beneficios de los países en desarrollo en el comercio internacional