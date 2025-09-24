Oriana Marzoli, muy preocupada por el descuido que sufre en directo con su vestido: "¿Se me ve mucho?"

Oriana Marzoli y Sebastián Gallego buscan hacer parejas cada tarde en 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity. Sin embargo, la pareja hoy ha sufrido un descuido que ha preocupado y mucho a Oriana Marzoli, ya que ha tenido que ver con su vestido.

La exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba apuntado los pros y contra de los pretendientes de una soltera cuando su compañero la alertó del percance que había sufrido: "Te has manchado el vestido".

"¡No!. Es enserio no me digas eso. ¡No, no!. Eso sí que es un drama", respondía Marzoli. "Se vienen llantos, se vienen lloros", añadía con gracia el presentador. "Que alguien traiga un trapo bañado en leche”, ordenaba a continuación.

Mientras tanto, Oriana miraba con preocupación la mancha del vestido, fruto del mismo rotulador que usaba para anotar en la pizarra: "Qué asco. ¿Se me ve mucho?. Que alguien me compre otro vestido", concluyó la colaboradora.