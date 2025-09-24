Imprevisto
Oriana Marzoli, muy preocupada por el descuido que sufre en directo con su vestido: "¿Se me ve mucho?"
La colaboradora fue alertada por su compañero del percance que había sufrido su vestimenta
Oriana Marzoli y Sebastián Gallego buscan hacer parejas cada tarde en 'El loco amor', el nuevo dating show de Mediaset Infinity. Sin embargo, la pareja hoy ha sufrido un descuido que ha preocupado y mucho a Oriana Marzoli, ya que ha tenido que ver con su vestido.
La exconcursante de 'Supervivientes' se encontraba apuntado los pros y contra de los pretendientes de una soltera cuando su compañero la alertó del percance que había sufrido: "Te has manchado el vestido".
"¡No!. Es enserio no me digas eso. ¡No, no!. Eso sí que es un drama", respondía Marzoli. "Se vienen llantos, se vienen lloros", añadía con gracia el presentador. "Que alguien traiga un trapo bañado en leche”, ordenaba a continuación.
Mientras tanto, Oriana miraba con preocupación la mancha del vestido, fruto del mismo rotulador que usaba para anotar en la pizarra: "Qué asco. ¿Se me ve mucho?. Que alguien me compre otro vestido", concluyó la colaboradora.
- De las cloacas al grifo: Catalunya probará a convertir aguas residuales en agua potable sin paso previo por el río
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- José Elías, sobre ir a vivir a Andorra: 'Creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no depende de su dinero
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Un británico sorprende por meter a Barcelona entre las peores ciudades para hacer turismo: 'Hay mucho...
- Un juzgado abre nuevas diligencias por el rescate de Air Europa y se las remite al juez que investiga a Begoña Gómez
- La mitad de las empresas reconoce que evita contratar a mayores de 45 años: 'Parecemos invisibles
- Los Mossos no detectaron un 'peligro evidente' en la conductora que atropelló a seguidores del Espanyol