Mar, ¿en calma?

Mar Flores responde así en ‘Late Xou’ a los rumores de su mala relación con su hijo Carlo Costanzia

La modelo acudió al programa de Marc Giró, donde habló de su relación con su hijo y de las polémicas generadas por su libro.

Mar Flores en 'Late Xou'

Mar Flores en 'Late Xou' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Mar Flores continúa con la promoción de sus memorias, "Mar en calma", y este martes fue la invitada de ‘Late Xou con Marc Giró’, en La 1. La modelo, que ya había pasado días atrás por 'El Hormiguero', repasó su presente televisivo y no eludió las preguntas sobre las polémicas en torno a su libro y su relación con Carlo Costanzia.

Preguntada por su participación en ‘DecoMasters’, el concurso de decoración de TVE que graba junto a su hijo mayor, Flores aseguró que está disfrutando mucho de la experiencia: “Vengo agotada porque hemos empezado a grabar y lo estoy pasando bomba”. Incluso bromeó sobre el papel de Carlo en el programa: “Él hacía de jefe de obra y me fue dirigiendo fenomenal. Cuando quiere algo, yo le sigo. No me importa”.

En cuanto a los rumores de distanciamiento entre madre e hijo tras la publicación de sus memorias, la modelo zanjó la cuestión sin entrar en polémicas: “Tengo cinco hijos y fenomenal con todos. Educadísimos y más buenos todos”. Por ahora, Carlo mantiene silencio y no se ha pronunciado sobre el libro ni sobre la grabación conjunta.

Durante la entrevista, Flores explicó también qué la llevó a publicar sus memorias tras años de silencio mediático. “Lo he escrito desde mi derecho a contar mi vida como me parecía que tenía que hacerlo. Cada cierto tiempo salían contando historias y ahora que estoy preparada, dije de contar mi vida”, dijo. Al mismo tiempo reconoció que la reacción le ha sorprendido: “No me esperaba esto, estoy sorprendidísima. Lo escribí desde el perdón y no rencor, desde la simpatía para todo el mundo. No entiendo qué ha pasado”.

La modelo también reveló que dedicó el libro a sus cinco hijos “porque llevan tantos años escuchando cosas de mi vida, y nunca me han pedido explicaciones y yo nunca les he contado”. Y como curiosidad, sorprendió a Marc Giró y al público al desvelar que siempre lleva un fuet en el bolso: “Tengo hambre cada tres horas y el fuet es proteína y grasa… Hoy me he pasado porque venía a Barcelona y no sabía cómo iba a terminar”.

